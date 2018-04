Jonas considerado o melhor jogador da Liga em março

RTP Comentários 11 Abr, 2018, 18:33 / atualizado em 11 Abr, 2018, 18:33 | 1.ª Liga

Jonas voltou a ser escolhido como o melhor jogador a atuar na Liga Portuguesa no mês de março, recolhendo a preferência de mais de 40 por cento dos votantes.



Frente ao Marítimo, Desportivo das Aves, Feirense e Vitória de Guimarães, o avançado de 34 anos participou nas quatro partidas dos encarnados no último mês na Liga Portuguesa e marcou seis golos. Jonas deixou para trás Ricardo Horta e o colega de equipa Rafa.



Nas votações anunciadas pela Liga Portuguesa, Bruno Varela arrecadou o prémio de melhor guarda-redes, sem que tivesse sofrido qualquer golo nas partidas que disputou. Rúben Dias foi escolhido como o melhor defesa, André Horta o melhor médio e Jonas arrecadou a distinção de melhor avançado.Noutras categorias, Abel Ferreira, do Sporting de Braga, destacou-se por ter sido o melhor treinador da Liga em março e André Pereira, emprestado pelo FC Porto ao Vitória de Setúbal, marcou o melhor golo do campeonato no último mês.Foi frente ao Portimonense que o jogador de 22 anos disferiu um portentoso remate que valeu um empate com a equipa algarvia.Na II Liga, Ricardo Gomes, jogador do Nacional da Madeira, foi distinguido com o prémio de melhor jogador, com 22 por cento da votação.Deixou para trás o colega de equipa Murilo e Chiquinho, da Académica de Coimbra.