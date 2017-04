Jonas nos convocados do Benfica para receção ao Estoril-Praia, Lisandro excluído

Lusa 29 Abr, 2017, 07:27 | 1.ª Liga

Em relação aos 21 escolhidos para a ronda anterior, o empate 1-1 em Alvalade, a única alteração passa pela saída do central argentino Lisandro López, que não joga para o campeonato desde que marcou o golo no Dragão (1-1), aos 90+2 minutos.

Jonas estava na lista para o encontro com o Sporting, mas, por não se encontrar recuperado de um traumatismo no gémeo esquerdo, ficou fora dos 18 que entraram na ficha de jogo, tal como Lisandro e o defesa esquerdo Eliseu.

De fora, apesar de já não constar na lista de lesionados, continua o central brasileiro Jardel.

O Benfica lidera a prova, com 72 pontos, contra 69 do FC Porto, segundo classificado, enquanto o Estoril-Praia segue no 14.º posto, com 31, mais oito do que o Tondela, 17.º e penúltimo colocado.

O encontro entre os `encarnados` e os `canarinhos` realiza-se no sábado, pelas 18:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, já com bilhetes esgotados. O embate será arbitrado por Hugo Miguel (Lisboa).

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.

- Defesas: Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Grimaldo, André Almeida e Eliseu.

- Médios: Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Samaris, Filipe Augusto, Carrillo e Zivkovic.

- Avançados: Jonas, Mitroglou, Rafa e Raúl Jiménez.

