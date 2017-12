Jorge Sousa arbitra `clássico` entre FC Porto e Benfica pela sétima vez

Lusa 01 Dez, 2017, 18:36 / atualizado em 01 Dez, 2017, 18:39 | 1.ª Liga

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolheu Jorge Sousa, de 42 anos, que dirigiu pela última vez um embate entre `dragões` e `águias` a 26 de abril de 2015, dia em que se registou uma igualdade a zero, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 30.ª ronda da I Liga 2014/15.

Nessa mesma época, Jorge Sousa também tinha estado no `clássico` da primeira volta, a 14 de dezembro de 2014, no Dragão, onde o Benfica venceu por 2-0, com um `bis` do brasileiro Lima.

O árbitro portuense estreou-se no `clássico` em 2007/08, no triunfo do FC Porto no Estádio da Luz (1-0), à 12.ª jornada, com um golo de Ricardo Quaresma.

Depois disso, voltou a ser nomeado em 2008/09 para o `clássico` na Luz, com um empate a 1-1, em 2009/10 na final da Taça da Liga, no Algarve, com triunfo do Benfica (3-0), e em 2011/12 novamente para a I Liga, num jogo no Dragão que terminou 2-2.

Na presente temporada, Jorge Sousa `apitou` as deslocações do Benfica a Chaves e ao Funchal, para defrontar o Marítimo, e o encontro do FC Porto com o Rio Ave, em Vila do Conde.

Por seu lado, Nuno Almeida, do Algarve, vai estar em Alvalade, onde o Sporting recebe pelas 18:00 o Belenenses.