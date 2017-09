Jorge Sousa vai dirigir o Rio Ave-FC Porto da sexta jornada

Lusa 14 Set, 2017, 10:50 | 1.ª Liga

Além do encontro que envolve o atual quinto classificado da Liga ao líder FC Porto, foi nomeado Artur Soares Dias para a partida do Bessa entre o Boavista e o Benfica, 16.º contra o terceiro, respetivamente, no sábado.



Também no sábado, a receção do Sporting, segundo com os mesmos pontos do FC Porto, ao Tondela vai ser arbitrada por Manuel Oliveira.







Árbitros da sexta jornada da I Liga:



- Sexta-feira (15 set):



Paços de Ferreira - Vitória de Setúbal, Vítor Ferreira (AF Braga).



- Sábado (16 set):



Marítimo - Desportivo das Aves (CArlos Xistra (Castelo Branco).



Boavista - Benfica, Artus Soares Dias (AF Porto).



Sporting - Tondela, Manuel Oliveira (AF Porto).



- Domino (17 set):



Belenenses - Estoril-Praia, Nuno Almeida (AF Algarve).



Rio Ave - FC Porto, Jore Sousa (AF Porto).



Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, Rui Costa (AF Porto).



- Segunda-feira (18 set):



Portimonense - Feirense, Bruno Paixão (AF Setúbal).



Desportivo de Chaves - Moreirense, João Pinheiro (AF Braga).