Jornada 3 da I Liga: números e curiosidades

RTP 18 Ago, 2017 | 1.ª Liga

Os números atuais à entrada para a 3ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 41 golos (16 de jogadores portugueses). Curiosamente a jornada 1 "deu-nos" 7 e a jornada 2 "deu-nos" 9 golos portugueses.



- William (Cha), Gelson (Spo), Seferovic (Ben), Kleber (Est), Marega (Por) e Rochinha (Boa) são os jogadores que já marcaram dois golos neste campeonato.



- Só Seferovic e Rochinha marcaram em ambas as jornadas.



- 3 grandes penalidades assinaladas (2 convertidas, 1 falhada).



- 4 cartões vermelhos (3 deles para jogadores dos Vitórias).



- O Vitória FC que na época passada não teve nenhuma expulsão, esta época já tem uma.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 6 vezes.



- Estádio com mais golos – D. Afonso Henriques - 5 golos.



- Estádio com menos golos - estádio Joaquim Almeida Freitas - 0 golos.



- Moreirense - Feirense - o único nulo até ao momento.



O que vai acontecer na 3ª jornada



- Dérbi na capital, pela 77ª vez se vai realizar o Benfica - Belenenses.



- Um clásssico em Guimarães, pela 73ª vez se vai realizar o Vitória - Sporting.



- O regresso do Portimonense ao estádio do Rio Ave 7 anos depois.



- E o Desp. Aves vai voltar a receber o Sp. Braga 11 anos depois.



- Duelo de canarinhos entre o Tondela e Estoril.



O que poderá acontecer na 34ª jornada:



- O golo 50 deste campeonato.



- Benfica chegar às 18 jornadas consecutivas sem perder. (série que vem da época passada).



- Desp. Chaves chegar às 10 jornadas consecutivas sem vencer (série que vem da época passada).



- Rochinha e Seferovic marcarem pela 3ª jornada consecutiva.



- Sporting marcar pela 23ª jornada consecutiva. (série que vem da época passada).



- Desp. Chaves voltar a vencer fora 11 meses depois.



Séries em aberto à entrada para a 3ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Vitória FC – 167 minutos.



- Não sofre há mais tempo: FC Porto - 190 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Desp. Aves – 90 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Belenenses – 180 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Rio Ave – 195 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Feirense – 400 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 22 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Vitória FC – 8 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Desp. Chaves - 9.



- Mais jornadas sem empatar: Vitória SC - 11.



- Mais jornadas sem perder: Benfica - 17.



- Mais vitórias consecutivas: Rio Ave - 3.



- Mais empates consecutivos: Feirense - 2.



- Mais derrotas consecutivas: Desp. Chaves - 3.



- Não perde há mais tempo em casa: Benfica – 24 jornadas (desde 12 Fevereiro 2016).



- Não perde há mais tempo fora: Benfica – 8 jornadas (desde 2 Fevereiro 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Desp. Chaves – 4 jornadas (desde 31 Março 2017).



- Não ganha há mais tempo fora: Desp. Chaves - 15 jornadas (desde 18 Setembro 2016).



Séries incríveis:



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 2 anos e 4 meses.



- Vitória SC vê cartões há 42 jornadas consecutivas.



- Sporting marcou em todas as jornadas de 2017.



- Feirense - Não sofre golos fora há 400 minutos.



- Desp. Chaves - Não vence fora há 11 meses.



Curiosidades:



- 18 jogos até ao momento, 10 vitórias para as equipas visitadas e 4 vitórias para as equipas visitantes. (4 empates).



- Já todas as equipas marcaram neste campeonato.



- Sporting a única equipa que não viu cartões numa das jornadas.



- Nelson Lenho (Aves), o único totalista no campeonato passado, joga consecutivamente no campeonato nacional há 3.240 min (36 jornadas).



- Só 3 jogadores viram cartões em ambas as jornadas, Barge (Fei), Murilo (Ton) e Matheus (Cha).