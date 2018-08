José Mota convoca cinco reforços do Desportivo das Aves para estreia em Setúbal

Lusa Comentários 10 Ago, 2018, 21:30 | 1.ª Liga

Uma semana depois da participação na Supertaça (derrota por 3-1 diante do FC Porto), José Mota convocou o médio Rúben Oliveira, cedido pelo Vitória de Guimarães, e estreou o avançado Rodrigues, que representou na época passada o Mafra por empréstimo do Aves.



Nos eleitos do técnico avense constam outros três reforços: os guarda-redes Quentin Beunardeau e Marco Pinto, que estava emprestado ao Canelas, do Campeonato de Portugal, e ainda o avançado Michel Douglas.



Pedrinho, lesionado, é uma das ausências principais no plantel. Relativamente ao jogo da Supertaça, sai das opções o médio Bura.



O Desportivo das Aves inicia o campeonato no reduto do Vitória de Setúbal, num jogo que será disputado no sábado, a partir das 16:30.