Lito Vidigal apela à "sapiência" para o Vitória de Setúbal vencer o Moreirense

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 15:40 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Lito Vidigal, cuja equipa não ganha desde a ronda inaugural do campeonato (2-0 ao Desportivo das Aves), apela à sabedoria dos seus jogadores para triunfar na receção ao conjunto de Moreira de Cónegos.



“São jogos sempre difíceis. Respeitamos todos os adversários, quer se trate do Moreirense, do Vitória de Guimarães ou do FC Porto. Acreditamos que é sempre possível vencer. Temos de ter a sapiência para encontrar a vitória neste jogo”, disse.



Pela forma como a equipa treina, o técnico acredita que está para breve o regresso aos triunfos.



“O primeiro pensamento está sempre na vitória. Temos trabalhado muito para isso. A equipa está a trabalhar bem, está segura, competitiva, forte e motivada. Temos de continuar neste caminho porque as vitórias acabam por se repetir”, vaticinou.



Questionado sobre a possibilidade de a equipa se apresentar ansiosa em campo, Lito Vidigal afasta esse cenário de forma categórica.



"Não há ansiedade nenhuma. Não se trata de ter vitórias, mas da urgência dos pontos. Pensamos no nosso objetivo, que é segurar a equipa na I Liga o mais depressa possível. Para isso, são necessários pontos. É uma questão de tempo até os resultados que nos trazem maior suporte acontecerem", referiu.



O treinador, que tem o plantel na máxima força para o confronto com o Moreirense, tece elogios aos seus jogadores.



"Temos o mais importante: uma equipa bem organizada, competitiva, extremamente ambiciosa e unida. Somos uma família e há uma energia muito positiva. O ambiente é fantástico entre todos", disse.



Lito Vidigal salientou a importância dos adeptos, admitindo que o seu apoio é fundamental para ajudar a equipa.



"Têm sido a nossa maior mais-valia. Têm estado presentes em casa e fora, eu ouço-os e isso é importante para a equipa. Por sentir esse carinho é que esta equipa nunca desiste. É característica desta equipa trabalhar até ao último minuto. Tê-los na bancada é uma forma de os jogadores terem mais energia", frisou.



Vitória de Setúbal, 14.º classificado, com cinco pontos, e Moreirense, 11.º, com sete, defrontam-se no sábado, pelas 15:30, em jogo da sétima jornada da I liga, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.