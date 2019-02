Luís Godinho arbitra o jogo Tondela-FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Fev, 2019, 11:24 / atualizado em 22 Fev, 2019, 11:24 | 1.ª Liga

Luís Godinho volta a apitar o jogo entre as duas equipas depois de o ter feito na primeira volta do campeonato | Lusa

Luís Godinho será auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo. O quarto árbitro é João Bento e Carlos Xistra estará no VAR, tendo Marco Vieira como assistente.





O juiz de campo, de 33 anos, estreou-se na I Liga em 2015 e recebeu as insígnias da FIFA em 2017.





Esta época já dirigiu 30 jogos e curiosamente dirigiu o desafio da primeira volta entre as duas equipas no Estádio do Dragão, a 28 de setembro de 2018, encontro que terminou com a vitória dos azuis e brancos por 1-0.



Para a partida entre o SC Braga e o Belenenses, foi escolhido Nuno Almeida, que terá como árbitros auxiliares Venâncio Tomé e Paulo Ramos. O quarto árbitro é Gustavo Correia, tendo Hélder Malheiro e Bruno Jesus no VAR.