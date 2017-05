Marafona vai ser operado e para seis meses

Lusa 22 Mai, 2017, 17:31 | 1.ª Liga

O internacional português de 30 anos lesionou-se no domingo, em Tondela, na última jornada da I Liga de futebol, ainda na primeira parte, jogo no qual o Braga saiu derrotado (2-0).



Depois de novo diagnóstico realizado hoje, os minhotos informaram que Marafona sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, "que obrigará a uma intervenção cirúrgica, a realizar nos próximos dias".



O guarda-redes era um potencial convocado da seleção portuguesa para Taça Confederações de 2017, a realizar-se na Rússia entre 17 de junho e 2 de julho, mas vai parar por um período estimado em seis meses.