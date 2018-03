Marítimo e Rio Ave lutam pela Europa frente aos dois últimos

Lusa Comentários 30 Mar, 2018, 08:54 | 1.ª Liga

A formação vila-condense (40 pontos) é anfitriã do lanterna-vermelha Estoril Praia (22), enquanto o conjunto do Funchal (39) atua no seu reduto perante o Feirense, penúltimo colocado (23).



O Rio Ave e o Marítimo têm-se mostrado muito fortes em casa, somando cada qual oito triunfos, enquanto o Estoril e o Feirense, que procuram fugir aos lugares de despromoção, colecionam ambos duas vitórias como visitantes, sendo que os 'canarinhos' já perderam 10 jogos e a equipa de Santa Maria da Feira nove.



O segundo dia da jornada 28, que abriu na quinta-feira com um 'póquer' do sadino Edinho nas Aves (4-1), conta ainda com a receção do Boavista, sétimo classificado, com 39 pontos, ao Tondela, relativamente tranquilo, em 11.º, com 29.



A ronda prossegue no sábado, dia em que o tetracampeão em título Benfica, segundo colocado, recebe o Vitória de Guimarães, nono, e o Sporting, terceiro, a três pontos dos 'encarnados', joga no reduto do Sporting de Braga, quarto, a quatro pontos dos 'leões'.



O atual líder FC Porto atua apenas na segunda-feira, fechando a ronda no reduto do Belenenses.