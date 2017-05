Marítimo empata em Paços de Ferreira e garante Liga Europa

Lusa 20 Mai, 2017, 18:08 | 1.ª Liga

A necessitarem de apenas um ponto para assegurarem nova presença nas competições europeias, os insulares conseguiram segurar o nulo, de nada valendo ao Rio Ave, a outra equipa que ainda podia aspirar à Europa, ter vencido 2-0 na receção ao Belenenses.

Com este empate, o Marítimo, que vai participar na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, fecha a prova no sexto lugar com 50 pontos, mais um do que o Rio Ave, sétimo, enquanto os pacenses ocupam para já o 12.º posto com 36.