Médio ex-Marítimo Erdem Sen reforça Desportivo de Chaves até final da época

Lusa Comentários 15 Jan, 2019, 17:12 | 1.ª Liga

"Desejamos a Erdem Sen as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso clube", destacou o conjunto de Trás-os-Montes, no seu sítio oficial na Internet.

O jogador de 30 anos, que tem nacionalidade belga e turca, regressa a Portugal após meia temporada ao serviço do Ankaragücü, da primeira divisão da Turquia, depois de entre 2016 e 2018 ter representado o Marítimo.

Na Turquia, Erdem Sen representou também o Gaziantepspor e o Samsunspor, somando ainda passagens pelo Charleroi e Verviers, da Bélgica, e o Kreuzlingen, da Suíça.

O Desportivo de Chaves garantiu o quinto reforço no mercado de inverno para a equipa às ordens de Tiago Fernandes, depois ter anunciado hoje a contratação do médio Costinha, ao Vitória de Setúbal, para as próximas duas temporadas e meia.

Os extremos Luther Singh, sul-africano emprestado pelo Sporting de Braga, e Rúben Macedo, português emprestado pelo FC Porto, e o defesa sérvio Nemanja Calasan, ex-Spartak Subotica, também já foram assegurados.

Em sentido inverso, o Desportivo de Chaves perdeu o defesa central brasileiro Marcão, vendido ao Galatasaray, da Turquia, e rescindiu "por mútuo acordo" com o defesa português Filipe Brigues e o atacante georgiano Avto.