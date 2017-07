Mercado de transferências: as contratações na I Liga

Inês Geraldo - RTP 06 Jul, 2017, 21:59 | 1.ª Liga

Sporting Clube de Portugal

A equipa de Alvalade tem sido uma das que mais tem procurado melhorar o plantel para a temporada que se avizinha. Depois do terceiro lugar na última edição do campeonato, Jorge Jesus já tem à disposição várias caras com carimbo de qualidade.



A transferência que levou os Leões a despenderem mais dinheiro foi a do capitão da equipa portuguesa de sub-21, Bruno Fernandes, que chegou da Sampdoria, por uma quantia a rondar os nove milhões de euros.



Coentrão e Doumbia já treinam 💪 pic.twitter.com/aJIePg4pXp — Sporting CP (@Sporting_CP) 6 de julho de 2017

Sport Lisboa e Benfica

.@VLindelof: "I'm thrilled to join United. I'm keen to get started and contribute to the team's efforts to win more trophies." #HejVictor pic.twitter.com/FoC6IuUWwj — Manchester United (@ManUtd) 14 de junho de 2017

Futebol Clube do Porto

Muy contento por seguir una temporada más con @FCPorto ! Mucha ilusión ante los retos que se presentan! 🔵⚪️ 🐉 🤝 pic.twitter.com/JZ8l5gHEXd — Iker Casillas (@IkerCasillas) 6 de julho de 2017

Obrigado à família portista pelo fantástico apoio neste dia tão emocionante! pic.twitter.com/EtUUceoa3j — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) 8 de junho de 2017

As compras nos restantes clubes da I Liga

Caras novas na Legião dos Gverreiros do Minho 😉👌



Já deste as boas-vindas ao Fransérgio, ao Dyego, ao Esgaio e ao Raul? 👋 pic.twitter.com/DrQqVhEAej — SC Braga (@SCBragaOficial) 19 de junho de 2017

Mas o internacional sub-21 português não é a única novidade. Uma das primeiras caras a serem apresentadas foi a de Cristiano Piccini, lateral direito italiano que terminou contrato com o Bétis de Sevilha e veio para ocupar a posição de Ezequiel Schelotto e Ricardo Esgaio.Seguiu-se o filho de Bebeto. Eternizado pelo pai no Mundial de 1994, Mattheus Oliveira mostrou-se em grande forma no Estoril-Praia na última época, sendo contratado para o plantel liderado por Jorge Jesus. Ainda não se sabe qual vai ser a posição e a utilidade do jogador brasileiro na equipa do técnico português, algo que só a pré-época poderá mostrar ao treinador do Sporting CP.A juntar estes nomes, osconfirmaram as chegadas de André Pinto e Rodrigo Battaglia, vindos do Sporting de Braga, e de Seydou Doumbia e Fábio Coentrão.Estes dois últimos vêm representar o Sporting durante uma época, com um contrato de empréstimo. O costa marfinense chega a Alvalade vindo da AS Roma, garantindo que vão vem passar férias a Portugal e que quer lutar por títulos com a equipa de Alvalade.Já Fábio Coentrão tenta relançar a carreira do outro lado da Segunda Circular depois de vários anos a vestir a camisola do Benfica. As constantes lesões e a excelente forma demonstrada por Marcelo no Real Madrid levaram o internacional português a não jogar pelose ser, inclusivamente, emprestado ao AS Monaco.Sem conseguir mostrar a forma de outras temporadas, o jogador de 29 anos tenta reencontrar as boas exibições em Alvalade, juntando-se ao técnico que melhor potenciou as suas qualidades: Jorge Jesus.Ainda sem confirmação oficial está a situação de Jérémy Mathieu. O jogador esteve no FC Barcelona nas últimas três épocas e agora treina à experiência em Alcochete.Em termos de saídas, o Sporting já confirmou as de Ricardo Esgaio e Jefferson, que saíram em definitivo para o Sporting de Braga, incluídos no negócio da transferência de Rodrigo Battaglia para o clube de Alvalade.O defesa Rúben Semedo foi vendido por 14 milhões de euros ao Villarreal, da Liga Espanhola, e Teo Gutiérrez saiu em definitivo da equipa verde e branca, mudando-se para o Junior Barranquilla, da Colômbia, por uma verba perto dos dois milhões de euros.Lukas Spalvis também continua a não ter lugar nas escolhas de Jorge Jesus e já foi oficializado o seu empréstimo ao Kaiserslautern, da segunda divisão alemã.O Benfica começou por abordar este mercado de transferências com duas grandes perdas na equipa principal que se sagrou tetracampeã: Victor Lindelof e Ederson Moraes. Os dois grandes clubes de Manchester abriram os cordões à bolsa e deixaram nos cofres encarnados uma cifra a rondar os 70 milhões.Lindelof vai jogar na defesa do Manchester United, treinado por José Mourinho, enquanto o guarda-redes brasileiro vai defender as redes dos, de Pep Guardiola.Com a perda do guarda-redes titular da equipa principal, o Benfica colocou-se no mercado à procura do sucessor de Ederson. E osjá compraram dois guarda-redes: André Moreira, do Atlético de Madrid, e a recompra do passe de Bruno Varela, que tinha sido vendido ao Vitória de Setúbal.No entanto, as primeiras caras a serem oficializadas foram as de Haris Seferovic e Filip Krovinovic. O avançado, internacional pela Suíça chegou a custo zero vindo do Eintracht de Frakfurt, sendo a nova opção para Rui Vitória no ataque do Benfica. O jogador já disse querer ser titular, apesar da forte concorrência de Jonas, Kostas Mitroglou e Raúl Jiménez.Filip Krovinovic chegou à Luz vindo do Rio Ave, onde mostrou ser uma das maiores revelações do último campeonato. Internacional sub-21 pela Croácia, o jogador de 21 anos vai lutar por uma posição no meio-campo com Pizzi, titularíssimo no xadrez montado por Rui Vitória.O técnico do Benfica também pode contar no seu plantel com as chegadas de Christian Arango, do Millonários FC, da Colômbia e Alex Pinto, do Vitória de Guimarães. No entanto, os jogadores não deverão fazer parte da equipa principalpara a nova temporada.Nas últimas semanas, Luís Filipe Vieira apresentou duas novas caras ao plantel benfiquista e, por ventura, de dois jogadores muito jovens. Martin Chrien, internacional sub-21 pela Eslováquia, e Chris Willock, vindo do Arsenal, já vestem a camisola dose treinam às ordens de Rui Vitória, esperando conseguir lutar por um lugar na equipa principal do Benfica para a época que se aproxima.De destacar ainda as saídas de Nuno Santos (Rio Ave), Marçal (Olympique Lyon), Kevin Friesenbichler (Áustria de Viena) e Candeias (Rangers) de forma definitiva. Ivan Saponjic (Zulte Waregem), Yuri Ribeiro (Rio Ave), Dálcio (Rangers), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Salvador Agra e Patrick Vieira (Vitória de Setúbal) estão fora das escolhas encarnadas e acabaram emprestados.No FC Porto o mercado de transferências não tem sido tão mexido como nos clubes de Lisboa. Osforam, até agora, ao mercado para contratar de forma definitiva Galeno, avançado brasileiro, que vai ficar ao serviço do FC Porto B, tal como acontece com Júnior Maleck, ex-Santos Laguna.Uma das grandes notícias para o plantel azul e branco é a manutenção de Iker Casillas no FC Porto por mais um ano. O guarda-redes espanhol já havia mostrado vontade de permanecer na cidade invicta e agora vai jogar pela terceira época consecutiva com as cores do Dragão.No entanto, a maior contratação do FC Porto para a nova época vem diretamente para se sentar no banco. Depois da saída de Nuno Espírito Santo, o FC Porto chegou a acordo com o Nantes para a transferência de Sérgio Conceição.Com um passado de sucesso no FC Porto enquanto jogador, Sérgio Conceição chegou ao Estádio do Dragão com a promessa de uma equipa determinada a voltar aos títulos que fogem há quatro anos do reino do Dragão.Em termos de saídas, o FC Porto já vendeu alguns dos jogadores da equipa principal de forma a equilibrar as regras dofinanceiro imposto pela UEFA. André Silva e Laurent Depoitre foram os primeiros a sair e Rúben Neves pode estar na calha para o reencontro com Nuno Espírito Santo, no Wolverhampton.André Silva, internacional português, saiu do FC Porto para Milão para ingressar no AC Milan por um valor a rondar os 38 milhões de euros que poderão, posteriormente, chegar aos 40 milhões. Depoitre vai começar uma nova etapa da carreira na Premier League, no recém-promovido Huddersfield Town, por um valor a rondar os cinco milhões de euros.Sami (Desportivo das Aves), Tiago Rodrigues (CSKA Sófia) e Igor Lichnovsky (Necaxa) são outros dos nomes que também já não fazem parte do plantel liderado por Sérgio Conceição, saindo de forma definitiva do clube azul e branco.Para além da atividade dos três gno mercado de transferências, os restantes clubes que disputam a I Liga procuram alinhavar os melhores negócios para atingirem os objetivos a que se propuseram no início da época.No Vitória de Guimarães, depois de uma época cheia de sucesso, com o quarto lugar na I Liga Portuguesa e a vaga de finalista da Taça de Portugal, os vimaranenses já apresentaram a contratação de Francisco Ramos, ao FC Porto. No sentido inverso, Bruno Gaspar vai representar a Fiorentina, na Serie A.O Sporting de Braga tem trabalhado com algumas caras novas às ordens do técnico Abel Ferreira. Das entradas, destacam-se as chegadas de Fransérgio, Raúl Silva e Dyego Sousa, que representaram na época anterior o Marítimo. António Salvador apresentou também aos seus sócios as contratações de Sequeira (ex-Nacional da Madeira), Jefferson e Ricardo Esgaio, que saíram de forma definitiva do Sporting.Nos Arcos, o Rio Ave deu as boas-vindas a Nuno Santos, Pelé e Yuri Ribeiro, todos vindos do Benfica. Em sentido contrário, foi Krovinovic a deixar o clube rioavista para se juntar aosO Tondela, que na última temporada fugiu à despromoção na última jornada do campeonato, anunciou a renovação do vínculo do guarda-redes Cláudio Ramos, um dos jogadores mais experientes do clube e anunciou a chegada de Ricardo Costa, experiente defesa português de 36 anos, antigo internacional pela seleção portuguesa.No estádio do Bessa, o Boavista garantiu a chegada de Mateus (ex-Arouca) e Vítor Bruno (ex-Feirense) e conseguiu chegar a acordo com o Mouscron, da Bélgica, para ceder o guarda-redes brasileiro Vagner por mais um ano de empréstimo.O Paços de Ferreira deu as boas-vindas ao regresso do goleador Bruno Moreira, que havia estado na Tailândia, e na Amoreira, o Estoril-Praia garantiu a compra de Mattheus Índio, um dos melhores jogadoresda última época. O Vitória de Setúbal confirmou a chegada de Tomás Podstawski (ex-FC Porto) a título definitivo, com o médio João Teixeira, do Benfica, a chegar por empréstimo.O Desportivo das Aves, recém-promovido à I Liga também tem reforçado as suas hostes para tentar alcançar a permanência no primeiro escalão do futebol português. Para isso, garantiu as contratações de Sami (ex-FC Porto), Vítor Gomes (ex-Belenenses) e Nélson Lenho, antigo capitão do Desportivo de Chaves, que rescindiu com os transmontanos para reforçar a equipa da Vila das Aves.