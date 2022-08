Nélson Veríssimo declara-se "muito satisfeito" com a preparação do Estoril Praia

Em conferência de imprensa de antevisão à entrada em competição dos 'canarinhos' na nova época, Nélson Veríssimo avaliou como positivas as primeiras semanas de trabalho na Amoreira.



"Existem ideias que naturalmente são diferentes. O processo de adaptação dos jogadores ao treinador e do treinador aos jogadores correu dentro do que é expectável, portanto estou muito satisfeito com a pré-época," reconheceu o treinador.



"Preparámo-nos dentro do que é habitual tendo em conta a nossa forma de jogar e também tendo em conta as características do nosso adversário. Portanto, foi uma semana que decorreu de forma perfeitamente normal, com a entrega e o compromisso habitual de todos os jogadores", fez saber o técnico do Estoril Praia.



Nélson Veríssimo mostrou-se preparado para um desafio difícil, mas vincou a sua ideia.



"Mais importante que o Famalicão é centrarmo-nos na nossa equipa, nos nossos jogadores e nas ideias que temos passado. Acreditamos plenamente que poderemos estar à altura deste desafio," concluiu, convicto.



Será no papel de visitado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, que o Estoril Praia entrará em competição na I Liga portuguesa de futebol frente ao Famalicão, este sábado pelas 18:00.