Números e curiosidades à entrada para a 12.ª jornada

RTP Comentários 07 Dez, 2018, 09:01 / atualizado em 07 Dez, 2018, 09:01 | 1.ª Liga

À entrada para a 12.ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 260 golos (94 de jogadores portugueses).



- Dyego Sousa (Bra) é atualmente o melhor marcador deste campeonato (7).



- Dyego Sousa (Bra), Nani (Spo), Bas Dost (Spo), Nakajima (Portim) e Vinicius (RA) já bisaram neste campeonato por duas vezes.



- Pizzi, Vitor Gomes e Berto, os únicos jogadores a fazer um "hat-trick".



- Benfica - melhor ataque com 23 golos.



- FC Porto - melhor defesa com apenas 6 golos sofridos.



- 38 grandes penalidades assinaladas (34 convertidas, 4 falhadas).



- Três das 4 falhadas foram ... do Benfica (2) e do Porto (1).



- 30 cartões vermelhos já mostrados, em 99 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 21 vezes.



- Estádio com mais golos – São Miguel - 25 golos.



- Estádio com menos golos - Bessa - 7 golos.



O que vai acontecer na 12.ª jornada:



- O jogo 100 deste campeonato - FC Porto - Portimonense.





- O Sp. Braga vai realizar o seu jogo 1900 na liga principal,





- O Nacional vai completar 600 jogos no escalão principal,





- E o Feirense vai fazer o seu 200º jogo na I Liga.





- O Benfica visita o Bonfim pela 71ª vez, em jogos da I liga.





- Petit (Mar) vai realizar o seu primeiro jogo fora de casa...





- Marcel Kaiser (SPo) vai realizar o seu 1º jogo em casa.





- O Marítimo vai voltar a rever a sua "besta negra" da Taça de Portugal, o Feirense.





- O duelo dos 5ºs classificados, Vitória SC - Rio Ave.





- O Desp. Aves volta a jogar com o Sporting, depois de lhes ter "roubado" a Taça de Portugal.





- Tondela recebe o Sp. Braga (adversário de boa memória, pois foi com o Braga que o Tondela conseguiu a manutenção no seu primeiro ano no escalão principal).





O que poderá acontecer nesta jornada 12:



- O Feirense continuar a ver a cartolina amarela pela 46.ª jornada consecutiva.



- O Sporting somar a 5ª vitória consecutiva (inédito nos últimos tempos).



- Rio Ave marcar pela 11ª jornada consecutiva.



- O FC Porto somar a 26ª jornada sem empatar.



- O Chaves sofrer pela 10ª jornada consecutiva.



- Termos mudança de líder no campeonato, Sporting.



- O Boavista voltar aos golos 400 minutos depois.



- O Marítimo somar a 7ª derrota consecutiva (!) . (Não acontece há 33 anos)



- O Feirense regressar às vitórias 3 meses e meio depois.



- Voltarmos a ter uma jornada sem 0-0. (na jornada passada não tivémos nenhum)





- O Marítimo voltar aos golos fora de casa 3 meses depois (!)





- O Feirense voltar a ganhar no campeonato 3 meses e meio depois.





- Bas Dost e Jonas marcarem pela 4ª jornada consecutiva (marcaram nas últimas 3).



- Termos o 100º golo português.



Séries em aberto à entrada para a 12.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Boavista – 380 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Porto - 390 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Boavista – 200 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Marítimo – 315 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: FC Porto – 360 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Porto – 210 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Rio Ave – 10 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Chaves – 9 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Feirense - 9 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 25 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Vitória SC - 6 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 4 jornadas.



- Mais empates consecutivos: ninguém.



- Mais derrotas consecutivas: Marítimo - 6 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Sporting – 23 jornadas (desde 7 maio 2017).



- Não perde há mais tempo fora: Belenenses SAD – 6 jornadas (desde 12 Maio 2018).



- Não ganha há mais tempo em casa: Feirense – 4 jornadas (desde 12 Agosto 2018).



- Não ganha há mais tempo fora: Feirense - 5 jornadas (desde 20 Ago 2018).



Séries incríveis:



- Sporting não perde em casa (I LIGA) há 1 ano e meio.



- Sporting sofre golos fora de casa há 18 jornadas consecutivas (!).



- Feirense vê cartões há 45 jornadas consecutivas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 3 anos e 7 meses (22 abril 2015).



- FC Porto - Não empata um jogo há 9 meses.





- Marítimo - soma 6 derrotas consecutivas.





- FC Porto - Não sofre golos em casa há 3 meses e meio.



- Coates joga há 60 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



- Cláudio Ramos joga há 51 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



Curiosidades:



- 99 jogos até ao momento, 46 vitórias para as equipas visitadas e 33 vitórias para as equipas visitantes (20 empates).



- Coates (Sporting) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (60 jornadas).



Os destaques:



- Sp. Braga (1900), Nacional (600) e Feirense (200) vão fazer jogos centenários na I Liga.



- Há 33 anos (e todos consecutivos), que o Marítimo não tinha 6 derrotas consecutivas na I liga.



SABIAM QUE...



- A equipa com mais cartões amarelos é o ... Boavista (42) ?



- O Benfica e o Porto estão empatadissímos em cantos ? (81 para cada um deles).



- O Belenenses SAD é a ÚNICA equipa que ainda não perdeu fora? (quem diria).



- É o Vitória SC a equipa que não perde há mais tempo?