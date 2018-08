Números e curiosidades à entrada para a 2.ª jornada

RTP Comentários 17 Ago, 2018, 08:53 / atualizado em 17 Ago, 2018, 08:53 | 1.ª Liga

À entrada para a 2.ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 28 golos (14 de jogadores portugueses).



- Pizzi (Ben) é atualmente o melhor marcador deste campeonato (3).



- Aboubakar (Porto), Bas Dost (Spo), Dyego Sousa (Bra), Rochez (Nac) e Ricardo Horta (Bra) já bisaram neste campeonato.





- Pizzi, o único jogador a fazer um "hat-trick".



- 5 grandes penalidades assinaladas (3 convertidas, 2 falhadas).



- 4 cartões vermelhos já mostrados, em 9 jogos.



- 2-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 3 vezes.





- Ainda ninguém empatou neste campeonato (!).



- Estádio com mais golos – Braga - 6 golos.



- Estádio com menos golos - Vários - 0 golos.



O que vai acontecer na 2.ª jornada:



- 2 duelos entre campeões nacionais, o Boavista - Benfica e o Belenenses - FC Porto. (Curiosamente os 4 clubes venceram na 1ª jornada)



- O clássico das listas verdes e brancas, Sporting - Vitória FC



- O regresso do Sp. Braga aos Açores 16 anos depois.





- O duelo entre Rio Ave e Marítimo, duas equipas que lutaram pela Liga Europa até à última jornada do campeonato passado.



O que poderá acontecer nesta jornada 2:



- O golo 50 deste campeonato.



- O Portimonense sofrer golos pela 15ª jornada consecutiva.



- O Feirense continuar a ver a cartolina amarela pela 36.ª jornada consecutiva.



- Jonas chegar ao seu golo 100 no escalão principal (tem 99)



- O Sporting manter-se sem sofrer golos em casa em 2018 (são 990 minutos sem sofrer em Alvalade)



- O Tondela voltar aos golos na I liga 250 minutos depois.





- O Moreirense quebrar um ciclo consecutivo de 4 derrotas.





- A primeira vitória de António Folha como treinador na I liga.



- O Benfica completar 11 meses sem perder fora de casa. (última derrota foi ... no Bessa).





- O FC Porto somar a 8ª vitória consecutiva.



Séries em aberto à entrada para a 2.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Tondela – 230 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Marítimo - 240 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Tondela – 230 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Rio Ave – 240 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Sporting – 990 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: FC Porto – 290 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 7 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Portimonense – 14 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Moreirense - 4 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 15 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 7 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 7 jornadas.



- Mais empates consecutivos: NINGUÉM



- Mais derrotas consecutivas: Moreirense - 4 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: FC Porto – 35 jornadas (desde 15 maio 2016).



- Não perde há mais tempo fora: Benfica – 14 jornadas (desde 16 setembro 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Tondela – 2 jornadas (desde 22 abril 2018).



- Não ganha há mais tempo fora: Rio Ave - 9 jornadas (desde 14 janeiro 2018).



Séries incríveis:



- Sporting não sofre um golo em Alvalade há 9 meses. (990 minutos).



- Benfica não perde fora há 11 meses.



- Sporting sofre golos fora de casa há 13 jornadas consecutivas (!).



- Rio Ave sem vencer fora de casa há 7 meses.



- Feirense vê cartões há 35 jornadas consecutivas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 3 anos e 4 meses (22 abril 2015).



- FC Porto - Não empata um jogo há 6 meses.



- Coates joga há 50 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



- Moreirense vem com 4 derrotas consecutivas.



Curiosidades:



- 9 jogos até ao momento, 6 vitórias para as equipas visitadas e 3 vitórias para as equipas visitantes (0 empates).



- Coates (Sporting) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (50 jornadas).



Os destaques:



- Jonas (99), se jogar, pode chegar aos 100 golos na I Liga.



- Sporting sofre golos há 13 jornadas consecutivas fora de casa. Último jogo que não sofreu qualquer golo fora de casa foi a 27 outubro em Vila do Conde. (10 meses consecutivos a sofrer fora).





- Coates completou na 1ª jornada 4500 minutos consecutivos a jogar na I Liga. Joga consecutivamente há 50 jornadas sem falhar um único segundo.



- São Miguel volta a ter um jogo da I liga... 16 anos depois.