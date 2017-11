Números e curiosidades à entrada para a jornada 12

RTP 24 Nov, 2017, 08:28 / atualizado em 24 Nov, 2017, 08:28 | 1.ª Liga

À entrada para a 12ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 268 golos (95 de jogadores portugueses).



- Na última jornada foram marcados 27 golos (a terceira jornada com melhor registo).



- Nas últimas 7 jornadas marcaram-se sempre mais de 22 golos (mínimo de 2,6 golos por jogo).



- Apenas duas equipas ainda não têm golos portugueses, Moreirense e Vitória SC.



- Bruno Fernandes é o melhor marcador português deste campeonato (6).



- Jonas (Benfica) marca há 9 jornadas consecutivas (!).



- Aboubakar (Porto) e Bas Dost (Sporting) marcam há 3 jornadas consecutivas.



- Raphinha (VSC) marcou 5 golos nas últimas 7 jornadas (só duas jornadas em branco).



- Jonas (Benfica), Aboubakar (Porto) e Bas Dost (Spo) já fizeram "hat- trick".



- 22 grandes penalidades assinaladas (17 convertidas, 5 falhadas).



- 27 cartões vermelhos já mostrados.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 22 vezes.



- Estádio com mais golos – Dragão - 26 golos.



- Estádio com menos golos - Joaquim Almeida Freitas - 8 golos.



- 4 nulos até ao momento, Moreirense - Feirense, Paços - Vitória SC, Desp. Aves-Rio Ave e Sporting - FC Porto.



- Já não há nulos há 3 jornadas (!)



O que vai acontecer na 12ª jornada:



- O jogo 100 deste campeonato - Belenenses -Desp. Chaves.



- O 2º encontro consecutivo na Luz (depois da taça) entre Benfica e Vitória FC.



- Um jogo histórico, pela 1ª vez na história da Liga vai realizar-se um Portimonense - Tondela.



- A estreia do 24º treinador neste campeonato, Ivo Vieira (pelo Estoril).



- O duelo aos quadradinhos do campeonato - Boavista - Moreirense.



- Os regressos de Pedro Martins a Vila do Conde (Rio Ave-VSC) e de Ivo Vieira à Madeira (Marítimo-Estoril).



- Pedro Martins vai realizar o seu 230º jogo na Liga principal, Sérgio Conceição vai realizar o seu jogo 140 e Pepa vai realizar o seu 40º jogo.



- Os jogos 750 de Rio Ave e Estoril na Iª Liga.