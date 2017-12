Números e curiosidades à entrada para a jornada 14

RTP 07 Dez, 2017, 08:38 / atualizado em 07 Dez, 2017, 08:38 | 1.ª Liga

À entrada para a 14ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 302 golos (109 de jogadores portugueses).



- Na última jornada Raphinha (VSC) fez o golo 300 deste campeonato.



- Depois de nas últimas 8 jornadas se terem marcado sempre 20 ou mais golos, na última apenas tivemos 14 (recorde negativo).





- Moreirense (Tozé) fez o primeiro golo português da equipa. Agora só o Vitória SC não têm golos portugueses no campeonato.



- Bruno Fernandes é o melhor marcador português deste campeonato (6).



- Jonas (Benfica) ficou em branco na última jornada, o recorde ficou em 10 jornadas consecutivas a marcar.



- Jonas (Benfica), Aboubakar (Porto) e Bas Dost (Spo) já fizeram "hat- trick".



- 25 grandes penalidades assinaladas (21 convertidas, 6 falhadas).





- Já todas as equipas tiveram pelo menos um penalti nos seus jogos.



- 34 cartões vermelhos já mostrados, em 28 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 27 vezes.



- Estádio com mais golos – Dragão - 26 golos.



- Estádio com menos golos - Estádio da Madeira - 9 golos.



- 8 nulos até ao momento, FC Porto e Estoril estiveram em dois deles.



- Depois de 11 jornadas com apenas 4 nulos, nas últimas duas jornadas tivemos ... 4 nulos.



O que vai acontecer na 14ª jornada:



- O 70º clássico entre o Vitória FC e o FC Porto no Bonfim.





- O 55º clássico entre o Boavista e o Sporting no Bessa.





- O 26º derby do distrito de Lisboa entre Benfica e Estoril



- Um jogo histórico, pela 1ª vez na história da Liga vai realizar-se um Desp. Aves - Tondela.





- A visita do Paços de Ferreira ao Restelo (O estádio onde os pacences mais ganham na I Liga).





- Pelo 33º campeonato consecutivo vai realizar-se o Marítimo - Sp. Braga (jogo entre 5º e 4º classificados).





- Vão defrontar-se as duas últimas equipas que Vitor Oliveira subiu de divisão, Portimonense e Desp. Chaves.





- Os extremos de Portugal voltam a defrontar-se 28 anos depois. (Chaves - Portimão)



O que poderá acontecer nesta 14ª jornada:



- O Estoril voltar a vencer 3 meses depois.



- O Vitória FC sofrer o seu golo 3000 da sua história no escalão principal. (tem neste momento 2998).



- O Vitória SC conseguir os seus primeiros golos portugueses.



- O Desp. Aves somar a 7ª jornada consecutiva a marcar. (Histórico par ao clube na I Liga)



- FC Porto e Sporting continuarem invictos.



- O Estoril regressar aos golos 3 meses depois (!).



- O Paços vencer fora pela 1ª vez.



- Benfica somar a sua 30ª jornada consecutiva sem perder na Luz.



Séries em aberto à entrada para a 14ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Estoril – 630 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Desp. Chaves - 200 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Estoril – 460 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Estoril – 270 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Benfica – 300 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Desp. Aves – 183 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Braga – 8 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Vitória FC – 8 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Estoril - 10 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Feirense - 13 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Sporting - 14 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 2 jornadas.



- Mais empates consecutivos: FC Porto -2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Feirense - 4 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Benfica – 29 jornadas (desde 12 fevereiro 2016).



- Não perde há mais tempo fora: Sporting – 6 jornadas (desde 13 maio 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Moreirense – 6 jornadas (desde 13 Maio 2017).



- Não ganha há mais tempo fora: Paços Ferreira- 7 jornadas (desde 30 Abril 2017).



Séries incríveis:



- Aves marca há 6 jornadas consecutivas (inédito na história do clube na I Liga)



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 2 anos e 7 meses (22 Abril 2015).



- Feirense - Não empata um jogo há 3 meses.



- Estoril não marca qualquer golo há 630 minutos (quase 3 meses).



- Feirense perde há 4 jornadas consecutivas.





- Charles (Mar) joga há 2790 minutos consecutivos sem falhar 1 segundo de campeonato.





Curiosidades:



- 117 jogos até ao momento, 59 vitórias para as equipas visitadas e 33 vitórias para as equipas visitantes (25 empates).



- 13 jornadas - 4 lanternas vermelhas diferentes. (1ª jornada - Estoril, 2ª jornada- Desp. Chaves, 3ª jornada-Boavista, 4ª jornada - Desp. Aves, 5ª jornada - Desp. Chaves, 6ª e 7ª - Desp. Aves, 8ª a 13ª jornadas - Estoril).



- Charles (Marítimo) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (31 jornadas).



Os destaques:



- Estoril não marca um golo no escalão principal há quase 3 meses (!). São 630 minutos sem qualquer golo marcado. O Último golo marcado foi apontado por Kleber a meio de Setembro, na derrota no Restelo por 1-2 frente ao Belenenses.







- Os extremos de Portugal vão tocar-se 28 anos depois na I Liga. Vão fazer-se 674 km para o Desp. Chaves ir jogar a Portimão. Não acontecia desde a época 1989/90.