Números e curiosidades à entrada para a jornada 18

RTP 12 Jan, 2018, 08:35 / atualizado em 12 Jan, 2018, 08:35 | 1.ª Liga

À entrada para a 18ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 406 golos (145 de jogadores portugueses).



- Na passada jornada tivémos um momento inédito, um jogo com 18 jogadores portugueses em campo, aconteceu no Tondela (8) - Vitória FC (10).



- Estoril é atualmente a equipa que há mais tempo não tem um golo português (15 jornadas).



- Bruno Fernandes e João Novais são atualmente os melhores marcadores portugueses deste campeonato (7).



- Aboubakar (Porto) (2 duas vezes), Jonas (Ben) e Bas Dost (Spo) (duas vezes) já fizeram "hat- trick".



- 37 grandes penalidades assinaladas (27 convertidas, 10 falhadas).



- Já todas as equipas tiveram pelo menos um penalti nos seus jogos.



- 45 cartões vermelhos já mostrados, em 38 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 33 vezes.



- Estádios com mais golos – Dragão - 36 golos.



- Estádio com menos golos - Estádio da Madeira - 13 golos.



- 9 nulos até ao momento, o último foi o Portimonense - Belenenses.



- 19 totalistas jogaram os 1530 minutos do campeonato.



O que vai acontecer na 18ª jornada:



- O primeiro golo da IIª Volta.



- O regresso do Desp. Aves a Alvalade 11 anos depois.



- O 62º Sp. Braga - Benfica em Braga para a I Liga.