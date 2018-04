Números e curiosidades à entrada para a jornada 31

RTP Comentários 20 Abr, 2018, 08:28 / atualizado em 20 Abr, 2018, 08:28 | 1.ª Liga

À entrada para a 31ª jornada (14ª da 2ª volta):



- Estão marcados até ao momento 739 golos (273 de jogadores portugueses).



- Estoril é atualmente a equipa que há mais tempo não tem um golo português (10 jornadas).



- Paulinho (Bra) e Ricardo Horta (Bra) são atualmente os melhores marcadores portugueses deste campeonato (11).



- Aboubakar (Porto) (2 vezes), Jonas (Ben) (2 vezes), Fabricio (Portim), Pires (Portim.) e Bas Dost (Spo) (3 vezes) já fizeram "hat- trick".



- Edinho (Vitória FC) já fez um poker (!)



- 86 grandes penalidades assinaladas (63 convertidas, 23 falhadas).



- 80 cartões vermelhos já mostrados, em 65 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 50 vezes.



- Estádio com mais golos – Dragão - 53 golos.



- Estádio com menos golos - Estádio Joaquim Almeida Freitas - 29 golos.



- 16 nulos até ao momento, o último foi o Beleneneses-Tondela.



- Há 4 jornadas que não há 0-0 no campeonato.



- 9 totalistas jogaram os 2700 minutos do campeonato.





O que vai acontecer na 31ª jornada:





- O 70º clássico entre o FC Porto e o Vitória FC no Dragão.



- O 55º clássico entre o Sporting e o Boavista em Alvalade.



- O 26º dérbie do distrito de Lisboa entre Estoril e o Benfica.



- Um jogo histórico, pela 1ª vez na história da Liga vai realizar-se um Tondela-Desp. Aves.



- Pelo 33º campeonato consecutivo vai realizar-se o Sp. Braga-Marítimo (jogo entre 4º e 6º classificados).



- Vão defrontar-se as duas últimas equipas que Vitor Oliveira subiu de divisão, Desp. Chaves e Portimonense.



- Os extremos de Portugal voltam a defrontar-se 28 anos depois... em Chaves. (Chaves-Portimonense).





- Daniel Ramos vai realizar o seu 60º jogo como treinador na I Liga (todos pelo Marítimo)





- Ivo Vieira vai também fazer o seu 60º jogo na I Liga.





- Luis Castro vai realizar o seu 130º jogo