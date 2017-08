Nuno Manta Santos quer o Feirense "a trabalhar para a vitória"

Lusa 20 Ago, 2017, 17:35 | 1.ª Liga

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, o treinador do Feirense considerou que o adversário vai causar muitas dificuldades à sua equipa.



"O Paços de Ferreira gosta de ter bola, joga à largura, mas também faz transições rápidas e procura o jogo vertical quando necessário. Conforme o contexto do jogo, é uma equipa que se sabe adaptar. Trabalhamos para os jogadores estarem preparados para várias situações, e poderem tomar a melhor decisão", revelou.



Segundo Nuno Manta Santos, a equipa do Feirense está motivada e preparou-se durante a semana para lutar pela primeira vitória na época 2017/2018.



"É muito importante não perder, mas ainda é mais importante ganhar. Temos trabalhado para conseguir as vitórias. A cultura do Feirense passa sempre por ganhar. Não conseguindo ganhar, empatamos, o que é menos mau, como costumamos dizer. Somamos um ponto e o adversário não ganha dois", afirma.



O treinador do Feirense admite, no entanto, que a sua equipa ainda tem muito para crescer. "É uma fase muito inicial. Há jogadores novos, temos que lhes dar tempo de adaptação. Nos dois primeiros jogos, deu para ver alguns processos bons, já mecanizados, mas noutros temos que melhorar, se queremos ser mais competitivos. É um processo de evolução. Queremos ser sempre melhores".



Para o jogo com o Paços de Ferreira, o Feirense conta apenas com uma baixa. Trata-se de Edosn Farias, a cumprir castigo.



O Feirense recebe o Paços de Ferreira na segunda-feira, pelas 20:00, em jogo da 3ª jornada da I Liga, dirigido pelo árbitro Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.