Oito equipas partilham liderança do campeonato da I Liga

Jefferson e Pedro Nuno numa acesa disputa de bola no jogo Moreirense-Sporting | Epa-Octávio Passos

No topo da classificação, além de FC Porto, Benfica, Sporting e Braga, estão Vitória de Setúbal, Marítimo, Feirense e Belenenses, que também iniciaram o campeonato a ganhar.







A maior e única goleada da jornada, falta um jogo para terminar, foi protagonizada pelo FC Porto que "brindou" o Chaves com um 5-0, no Estádio do Dragão.





Mais eficazes fora de casa foram os "leões" que venceram em Moreira de Cónegos, por 3-1, e o Belenenses SAD que triunfou no terreno do Tondela, por 1-0.





Até ao momento a jornada inaugural da competição ainda não registou qualquer empate e o desafio com maior número de golos foi protagonizado por Sp. Braga e Nacional com seis tentos que terminou favorável aos "arsenalistas" do Minho por 4-2.





A primeira jornada termina esta segunda-feira com a realização do Portimonense-Boavista, a partir das 20h15, no Algarve.





Os jogos da segunda jornada, a realizar no próximo fim de semana, incluem os seguintes encontros: Aves-Tondela, Chaves-Portimonense, Boavista-Benfica, Sporting-V. Setúbal, Rio Ave-Marítimo, Nacional-Moreirense, Belenenses-FC Porto, Santa Clara-SC Braga e V. Guimarães-Feirense.