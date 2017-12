P. Ferreira e Boavista querem regressar às vitórias

Mário Aleixo - RTP 15 Dez, 2017, 08:49 / atualizado em 15 Dez, 2017, 08:50 | 1.ª Liga

A jogar em casa, os pacenses tentam regressar aos triunfos após quatro jogos sem vencer, enquanto os axadrezados não triunfaram nos dois últimos encontros e apenas venceram um dos últimos cinco.



Após 14 jornadas, o Paços de Ferreira ocupa o 14º posto, com 13 pontos, cinco acima da zona de despromoção, com o Boavista a estar cinco lugares acima, com 17.



Para o desafio desta sexta-feira os "castores" não contam com os lesionados: Marco, Rui Correia e Welthon e o castigado Luiz Phellype.



Na antevisão do jogo, o treinador do Moreirense, Petit, revelou o desejo de conquistar uma vitória complementada com uma boa exibição.



Nas "panteras" há seis jogadores ausentes por lesão: Edu Machado, Tiago Mesquita, Yusupha, Bulos, Renato Santos e Gilson enquanto Sparagna está castigado.



No lançamento do desafio, o técnico do Boavista, Jorge Simão, sabe que defrontará uma formação de forte intensidade.



O encontro está marcado para as 20h30, no Estádio Capital do Móvel.



Em 13 encontros na Mata Real entre as duas equipas para o campeonato, o Paços de Ferreira soma seis vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Luta pelos lugares cimeiros

Na luta pela liderança, o Sporting, segundo com os mesmos pontos do FC Porto, joga no domingo em casa com o Portimonense (11º), antes de o Benfica, terceiro, a três pontos da liderança, visitar o Tondela (12º).



No encontro que encerra a ronda, na segunda-feira, os "dragões" recebem o Marítimo, quinto classificado.

Eis o quadro completo de jogos da 15ª jornada:- Sexta-feira, 15 dez:



Paços de Ferreira -- Boavista, 20h30



- Sábado, 16 dez:



Feirense - Vitória de Setúbal, 16h00



Estoril-Praia - Desportivo das Aves, 18h15



Sporting de Braga -- Belenenses, 20h30



- Domingo, 17 dez:



Desportivo de Chaves - Rio Ave, 16h00



Sporting -- Portimonense, 18h00



Tondela -- Benfica, 20h15



- Segunda-feira, 18 dez:



Moreirense - Vitória de Guimarães, 19h00



FC Porto -- Marítimo, 21h00