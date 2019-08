Paços de Ferreira defronta Benfica este sábado

O jogo do regresso não poderia ser mais exigente. O Paços de Ferreira volta aos desafios da primeira Liga em casa do campeão nacional.



Qualidade que Filipe Rocha quer manter entre os grandes e promete uma equipa atrevida, a tentar enervar o Benfica.



Hélder Ferreira continua entregue ao departamento médico, mas Oleg já está recuperado.



O treinador sabe que vai poder contar com o reforço Murilo, mas as inscrições de Dadashov e Getúlio ainda não estão completas.



O Paços quer mostrar ambição, apesar das naturais dificuldades de início de época.



O duelo entre os campeões da primeira e da segunda Liga é este sábado à noite no Estádio da Luz