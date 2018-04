Pepa quer um Tondela com "vontade de vencer" frente ao Desportivo das Aves

Lusa Comentários 21 Abr, 2018, 14:47 | 1.ª Liga

"É um jogo importante, como têm sido todos. Haverá alguma ansiedade, de toda a gente, mas faz parte, é normal nestas ocasiões", disse Pepa na antevisão ao jogo de domingo.



Frente a uma equipa que também luta pela manutenção e que vem de um moralizador apuramento para a final da Taça de Portugal, o técnico deu os "parabéns" ao adversário, mas diz que "amanhã [domingo], isso não interessa" e que a sua equipa "só tem o foco em ganhar o jogo".



"Quem tem medo de perder não ganha", acrescentou, considerando que, na última partida em Vila do Conde, só uma segunda parte com atitude vencedora, "de olhos postos nos três pontos, conseguiu um resultado positivo [1-1]".



Pepa diz que a sua equipa "está bem" e deixou um repto aos adeptos, para que "estejam presentes em força" e apoiem o Tondela num jogo que o treinador dos `auri-verdes´ diz, poderá ser "determinante" para o objetivo da época, a manutenção.



"Estamos ansiosos e queríamos jogar já hoje", disse, considerando que o jogo com o Desportivo das Aves poderá ser o "match point" que garanta a manutenção do Tondela, a três jornadas do final da I Liga.



O jogo entre o Tondela, 12º. classificado com 32 pontos, e o Desportivo das Aves, 15.º com 28 pontos, da 31.ª jornada da I Liga, está marcado para domingo, pelas 16h00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.