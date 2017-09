Perseguição ao FC Porto

RTP 23 Set, 2017, 10:34 | 1.ª Liga

O Sporting desloca-se ao terreno do Moreirense e o Benfica recebe o Paços de Ferreira. As equipas lisboetas têm pressão adicional causada pela expressiva vitória do FC Porto, ontem à noite, sobre o Portimonense.



A equipa de Jorge Jesus parte para o embate com os 'cónegos' com a pressão de voltar a 'colar' ao FC Porto na liderança da prova, precisando para isso de vencer a formação orientada por Manuel Machado, que está necessitada de pontos para fugir aos últimos lugares da classificação.



Por seu lado, o Benfica está obrigado a vencer para não deixar fugir mais os seus dois principais rivais, uma vez que no arranque para esta jornada já dista cinco pontos. Na Luz, a equipa de Rui Vitória é favorita ao triunfo, mas vai encontrar um Paços de Ferreira motivado com a recente vitória sobre o Vitória de Setúbal.



A jornada arrancou na sexta-feira, com o FC Porto a receber e golear o Portimonense por 5-2, resultado que permitiu aos 'dragões' isolarem-se provisoriamente na liderança da prova, com mais três pontos do que o Sporting.



Programa da sétima jornada:



Sexta-feira

FC Porto - Portimonense, 5-2



Sábado

Estoril-Praia - Desportivo de Chaves, 16h00

Moreirense - Sporting, 18h15

Benfica - Paços de Ferreira, 20h30



Domingo

Feirense - Belenenses, 16h00

Vitória de Guimarães - Marítimo, 16h00

Tondela - Sporting de Braga, 18h00

Desportivo das Aves - Rio Ave, 20h15



Segunda-feira

Vitória de Setúbal - Boavista, 20h00



(c/ Lusa)