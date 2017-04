Petit diz que Moreirense vai "procurar felicidade dos três pontos" na visita a Arouca

Lusa 29 Abr, 2017, 13:48 | 1.ª Liga

"Temos de ir à procura da nossa felicidade, que é conquistar os três pontos. Do outro lado está uma equipa boa, mas temos de ser rigorosos, ter atitude, postura e crença. A equipa está galvanizada. Se fizermos o nosso trabalho, estou convicto que saímos felizes com os três pontos", disse Petit em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O Moreirense segue em 16.º e antepenúltimo lugar, com 25 pontos, apenas mais dois que o Tondela, primeiro clube em zona de despromoção, enquanto o Arouca é 15.º, com a confortável soma de 31 pontos.



Petit, que não pode contar com Fernando Alexandre, Roberto e Ramirez, admite que "todos os jogos são decisivos", mas vincou que só olha para o "campeonato do Moreirense", lembrando que existem 12 pontos em disputa.



"Temos de olhar só para nós. Matematicamente ainda estão 12 [pontos] em disputa e vamos à procura dos três pontos [no jogo com o Arouca]. Do outro lado está uma equipa com 31 que praticamente já fez o seu campeonato, que tem jogadores que se querem mostrar, mas o nosso objetivo são os três pontos", disse o técnico.



Depois de um 'jejum' de dez jogos sem vitórias, o clube minhoto não perde há duas jornadas - vitória por 1-0 em casa do Nacional e empate caseiro por 0-0 com o Desportivo de chaves - e Petit, reconhecendo que "é sempre importante trabalhar sobre resultados positivos", salientou o facto da equipa não estar a sofrer golos e prometeu agressividade na hora da finalização.



"Falta a hora da decisão, muitas vezes é o último passe. Quando vamos para a baliza temos de ser mais agressivos. Temos vindo a treinar isso. Quando a oportunidade surge temos de a concretizar", referiu.



Moreirense e Arouca defrontam-se no domingo, às 16:00, em Arouca, num jogo com arbitragem de Artur Soares Dias da Associação de Futebol do Porto.