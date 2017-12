Polícia Judiciária investiga título do Benfica 2015/16, por suspeitas de corrupção

RTP 30 Dez, 2017, 12:11 / atualizado em 30 Dez, 2017, 14:15 | 1.ª Liga

A investigação incide sobre cinco jogos da época 2015/2016.



Mas as atenções estão viradas particularmente para o Rio Ave-Benfica, jogo em que os encarnados venceram por uma bola a zero, a três jornadas do fim do campeonato, quando tinham apenas dois pontos de vantagem sobre o Sporting.



O caso envolve empresários ligados em Benfica e alegado aliciamento a jogadores do Rio Ave, para viciação do resultado.



Os futebolistas presumivelmente envolvidos neste caso não são os mesmos quatro do caso Feirense Rio Ave.



Só Cássio e Marcelo constam de ambos, isto porque Roderick não defrontou o Benfica e Nadjack estava emprestado.



Sabe também a RTP, que os telemóveis dos jogadores foram apreendidos pela Polícia Judiciária.



Os telemóveis de Nadjak e Roderick foram devolvidos, já os de Cassio e Marcelo não. Segundo a PJ os equipamentos servem não só como prova, mas ao mesmo tempo possuem indícios fortes de alegado aliciamento.



Este processo agora tornado público nasceu das investigações ao jogo Feirense-Rio Ave, da época passada, e que levou à constituição de quatro arguidos, os jogadores do Rio Ave já citados.



O Rio Ave-Benfica de 2016 começou por ser investigado pela Policia Judiciaria do Porto mas transitou para Lisboa por ordem do Ministério Público.



Fica anexo à investigação do caso dos e-mails que é liderada pela unidade de combate à corrupção.



A PJ do Porto continua a trabalhar no processo original.



Os restantes quatro jogos são da mesma época e envolvem o Benfica contra outros adversários.