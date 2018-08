Portimonense e Boavista procuram vitória moralizadora

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Ago, 2018, 08:38 / atualizado em 13 Ago, 2018, 08:38 | 1.ª Liga

As duas equipas procuram entrar com o pé direito no campeonato.





à partida para o desafio a equipa axadrezada parece mais condicionada dado que tem três jogadores lesionados Gabrile NUnes, Matheus Índio e Obiora enquanto só apresentam uma lesão de Jadson.





Ainda à procura de reforços o treinador do Portimonense, António Folha, desdramatiza essa condicionante e diz que "não vai aacabar o mundo e vamos encotnrar gernte motivada para jogar frente ao Boavista".





Do outro lado o técnico dos boavisteiros, Jorge Simão, assegurou: "Este plantel permite-nos fazer uma campanha semelhante àquela que fizemos na época transata".





As duas equipas defrontaram-se a época passada também na jornada inaugural, em Portimão, com vitória dos algarvios por 2-1.





Primeiro fôlego mostra competências







A I Liga 2018/19 deu o pontapé de saída na sexta-feira, com um triunfo do Benfica pela frente ao Vitória de Guimarães (3-2), no Estádio da Luz, depois de ter estado a vencer por três golos, com um "hat trick" de Pizzi.



Eis o quadro de resultados dos jogos já realizados:



Já o FC Porto entrou em campo no sábado, num jogo que foi uma demonstração de força do campeão em título, com os "dragões" a golearem em casa o Desportivo de Chaves, por 5-0.O Sporting, o último dos crónicos candidatos ao título a entrar em campo, no domingo, teve também uma estreia a vencer em casa do Moreirense, com os "leões", nesta época treinados por José Peseiro, a saírem de Moreira de Cónegos com um triunfo por 3-1.Benfica -- Vitória de Guimarães, 3-2Vitória de Setúbal -- Desportivo das Aves, 2-0Tondela -- Belenenses, 0-1FC Porto -- Desportivo de Chaves, 5-0Marítimo -- Santa Clara, 1-0Feirense -- Rio Ave, 2-0Moreirense -- Sporting, 1-3Sporting de Braga -- Nacional, 4-2