Portimonense e Santa Clara tentam regresso às vitórias

Os dois emblemas não vencem há algum tempo, o Santa Clara desde 14 de novembro, entre Taça da Liga e campeonato, com cinco derrotas, as últimas duas na Liga, e um empate, enquanto o Portimonense vem de três desaires na Liga.



A situação no Santa Clara (15.º classificado), que se desloca a Portimão, motivou a saída de Mário Silva e a entrada de Jorge Simão, treinador que na temporada passada deixou o comando do Paços de Ferreira, em dezembro de 2021.



Já o Portimonense, que é 11.º, foi derrotado nos últimos três jogos da Liga, mas com o atenuante de ter sido diante de equipas no topo da classificação, nomeadamente o Sporting de Braga (segundo), o Casa Pia (quinto) e o Benfica (primeiro).



O jogo entre Portimonense e Santa Clara, com início às 20h15 no Estádio de Portimão, terá arbitragem de Rui Costa.



Na ronda está previsto jogo "grande", com o dérbi entre o líder Benfica e o rival Sporting (quarto), agendado para as 18h00 de domingo, no Estádio da Luz, antes de entrar em campo o campeão FC Porto, que recebe o Famalicão (20h30), 13.º classificado.



O Sporting de Braga, segundo classificado, recebe no sábado o Boavista, oitavo, a partir das 20h30.