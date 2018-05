Portimonense vence Paços de Ferreira e dita descida dos `castores`

Lusa Comentários 13 Mai, 2018, 22:30 | 1.ª Liga

No Estádio Municipal de Portimão, Pires, aos 27 e 77 minutos, e Wellington (90+3) marcaram os golos dos algarvios, enquanto Ruben Micael (88) assinou o tento de 'honra' do Paços de Ferreira, que, deplois de 13 épocas consecutivas na I Liga, volta a cair para a segunda divisão.



O Paços de Ferreira estava obrigado a vencer hoje para fugir à despromoção e, tal como se previa, entrou determinado em marcar cedo, conseguindo no primeiro minuto uma oportunidade para abrir o marcador, com Luiz Phellype a falhar o alvo por muito pouco.



À maior dinâmica ofensiva do Paços de Ferreira, respondeu o Portimonense um minuto depois, com Tabata e Pires a protagonizarem um lance de perigo, com o remate a sair por cima da baliza.



A partir daqui, as equipas dividiram o domínio do jogo e só aos 17 minutos é que voltou a surgir nova ocasião de golo, desta vez para a formação de João Henriques, com Xavier, isolado, a rematar para a defesa do guarda-redes Léo.



Na fase mais equilibrada da partida, o Portimonense colocou-se em vantagem por intermédio de Pires (27), ao aproveitar uma desatenção da defesa pacense para desviar para a baliza fora do alcance do guarda-redes Rafael Defendi, golo que teve de aguardar pela confirmação do vídeoárbitro.



A segunda parte começou praticamente com uma oportunidade para o Paços de Ferreira para igualar o marcador, mas Pedrinho, isolado, fez a bola sair ao lado da baliza deserta.



João Henriques mandou então avançar a equipa à procura do resultado que lhe permitisse a manutenção na I Liga, adiantamento que deixou a equipa mais vulnerável na defesa, permitindo aos algarvios mais espaços para o contra-ataque.



E foi num desses lances que, aos 77 minutos, Pires 'bisou' na partida, ao apontar o segundo golo, aproveitando uma defesa incompleta de Defendi ao remate do japonês Nakajima, complicando ainda mais a tarefa do Paços de Ferreira.



No entanto, a equipa pacense não baixou os braços e Ruben Micael (88) reduziu a desvantagem, após assistência de Bruno Moreira, tento que ainda deu algum alento aos homens de João Henriques.



Contudo, Wellington (90+3) acabou com o sonho do Paços de Ferreira, ao finalizar um contra-ataque conduzido por Nakajima e Manafá, fixando o resultado em 3-1.