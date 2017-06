Primeiro treino do Paços de Ferreira contou com Bruno Moreira

Lusa 28 Jun, 2017, 19:36 | 1.ª Liga

O avançado, de 29 anos, que no final de 2015/16 trocou o clube pacense por uma aventura na Tailândia, está de regresso ao Paços de Ferreira, mas apenas será oficializado quando obtiver a desvinculação do Buriram United.



Além de Bruno Moreira, o primeiro dia de treinos do Paços de Ferreira como preparação para a temporada 2017/18 já contou ainda com o contributo do reforço australiano Dylan McGowan, ex-Adelaide United, elevando para 29 o número de jogadores ao dispor do técnico Vasco Seabra.



Na quinta-feira, Pedrinho e Bruno Santos juntam-se aos companheiros, ficando a faltar somente Gégé, autorizado a apresentar-se somente na segunda-feira.



O plano de treinos até sexta-feira contempla apenas um treino diário, a realizar no período da manhã, passando a bidiários no estágio em Nelas, de 08 a 15 de julho.



O primeiro particular da pré-temporada realiza-se no sábado em Paços de Ferreira, às 10:00, frente a uma seleção concelhia, seguindo-se, no dia 04, o Santa Clara, também em casa, às 18:30.



O plano de trabalho da pré-temporada inclui ainda um particular em Tondela, diante da equipa local, no dia 12, às 18:00, e, no regresso do estágio, dia 15, o Paços participa no Torneio Capital do Móvel, um triangular a realizar no estádio Capital do Móvel, envolvendo ainda as equipas do FC Porto B e da Académica, ambas da II Liga, em jogos de 45 minutos.



Completam o lote de particulares, jogos com o Moreirense (dia 19, em Vila Chã, às 10h00), o Feirense (22, em casa, às 10h30) e o Arouca (22, fora, às 18h00). No dia 02 de agosto, pela manhã, o Paços tem programado um jogo no Olival com o FC Porto, mas este particular está dependente do resultado do sorteio do campeonato, a realizar em 07 de julho.



A apresentação da equipa aos sócios acontecerá, em princípio, no dia 21 de julho, num jogo ainda a definir, apontando-se sexta-feira, dia 30, a apresentação do plantel à comunicação social, uma data que o clube irá ainda confirmar.