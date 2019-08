Quarta ronda da I Liga arranca em Moreira de Cónegos e Jamor

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Ago, 2019, 08:37 / atualizado em 30 Ago, 2019, 08:37 | 1.ª Liga

A ronda arranca oficialmente às 19h00, com o Moreirense, que vem de um empate (0-0) no Bonfim com o Vitória de Setúbal, a receber o Portimonense, que na última jornada foi batido em casa pelo Sporting, por 3-1.





As equipas de Moreirense e Portimonense somam ambas quatro pontos.





O treinador dos cónegos, Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão do encontro revelou que quer uma equipa com espírito guerreiro, com talento e ambiciosa.





Já o técnico dos algarvios, António Folha, no lançamento da partida, disse que a sua formação tem a lição bem estudada e sabe como contrariar o antagonista.







Na abordagem ao jogo o treinador do Belenenses SAD, Silas, garantiu que o mau ciclo inicial é para acabar já e garantiu que a equipa trabalhou muito a finalização para Pôr um ponto final na seca de golos.





Do lado sos forasteiros o técnico dos "axadrezados", Lito Vidigal, admitiu que há "igualdade" entre as duas equipas no que toca ao favoritismo e o seu grupo tem "vontade férrea e alma para vencer".







Programa da quarta jornada:

Mais tarde, às 21h15, o Belenenses SAD, sem vitórias e sem qualquer golo marcado até agora, defronta no Estádio Nacional o Boavista, que chega ao Jamor com um triunfo e dois empates nas três primeiras rondas do campeonato.O jogo grande da quarta jornada está agendado para domingo, com o duelo entre Sporting de Braga e Benfica, no Minho.- Sexta-feira, 30 ago:Moreirense -- Portimonense, 19h00Belenenses SAD -- Boavista, 21h15- Sábado, 31 ago:Paços de Ferreira -- Marítimo, 16h30Desportivo das Aves -- Famalicão, 16h30Sporting - Rio Ave, 19h00Gil Vicente - Vitória de Setúbal, 21h30- Domingo, 1 set:Tondela - Santa Clara, 16h00FC Porto - Vitória de Guimarães, 18h30Sporting de Braga -- Benfica, 21h00