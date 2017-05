Raúl Silva assina por cinco épocas pelo Sporting de Braga

RTP 22 Mai, 2017, 17:24 | 1.ª Liga

O presidente dos minhotos, António Salvador, já tinha anunciado na semana passada que o jogador estava perto de assinar pelo Sporting de Braga e o sítio do clube confirmou-o esta segunda-feira.









"Chego ao Braga mais maduro, é uma oportunidade de um clube grande de Portugal que eu particularmente admiro muito e, por isso, estou muito feliz, acredito que é um bom passo na minha carreira", afirmou Raúl Silva.



O defesa central, de 27 anos, frisou que o Sporting de Braga "joga para os primeiros lugares do campeonato e disputa a Liga Europa, o que exige o máximo aos seus jogadores dentro e fora de campo".



Melhor marcador do Marítimo, com sete golos, Raúl Silva quer continuar a marcar em Braga: "é uma característica minha, não quer dizer que vá entrar em campo a pensar em fazer golos ou que esperem isso de mim, mas sempre que puder ajudar, vou à área tentar marcar".



Também apresentado foi o igualmente ex-Marítimo Fransérgio, médio ofensivo que já tinha assinado pelos minhotos em janeiro por cinco épocas.



"É um passo que eu já estava à espera há muito tempo e chegou na hora certa, no momento certo e, posso dizer, no clube certo", disse.



O jogador brasileiro, de 26 anos, disse esperar "pressão de ganhar" em Braga porque "é uma equipa que tem muitos adeptos e que exigem o máximo dos seus jogadores".



Depois de quatro temporadas no Marítimo, Fransérgio considera ter crescido enquanto jogador.



"Evoluí bastante. Quando cheguei não conhecia o futebol português e hoje saio do Marítimo com estatuto de capitão de equipa, por isso a responsabilidade aumenta. As pessoas criaram expectativas sobre mim e eu espero responder dentro de campo", afirmou.





(c/ Lusa)