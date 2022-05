Ricardo Horta eleito o melhor futebolista e avançado da I Liga em abril

Ricardo Horta recebeu 29,86% por cento dos votos dos treinadores principais da Liga, à frente do também avançado uruguaio Darwin Nuñez, do Benfica, com 25% das preferências, e do iraniano Mehdi Taremi, do FC Porto, com 23,61%.

A uma jornada do final do campeonato, os três avançados lideram a lista de melhores marcadores, com Darwin a contabilizar 26 golos, Taremi 20, e Ricardo Horta 18, dois dos quais em abril, mês em que teve também duas assistências.

O Sporting de Braga, que teve quatro vitórias, duas das quais frente ao Benfica (3-2) e ao FC Porto (1-0), e um empate, conseguiu ainda colocar o treinador Carlos Carvalhal, o defesa David Carmo e o guarda-redes Matheus entre os premiados.

Carvalhal foi eleito com 32,64% dos votos, à frente de Sérgio Conceição (28,47%), que já em maio se sagrou campeão com o FC Porto, e de Rúben Amorim (9,72%), do Sporting.

A exceção aos prémios do Sporting de Braga foi Fábio Vieira, do FC Porto, ao ser eleito o melhor médio, superando o seu companheiro de equipa Vítor Ferreira e Matheus Nunes, do Sporting.

Na II Liga, a distinção de treinador de abril foi para Vítor Campelos (Desportivo de Chaves) e de melhor jogador e também defesa para Edson Farias (Penafiel), enquanto Wellington Carvalho (Desportivo de Chaves) recebeu a distinção de melhor avançado, Guga (Rio Ave) de melhor médio e Caio Secco (Penafiel) de melhor guarda-redes.