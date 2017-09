Ricardo Soares diz que o Aves está preparado para regressar às vitórias

Lusa 23 Set, 2017, 16:41 | 1.ª Liga

Na opinião do técnico, a equipa tem feito bons jogos e os resultados não traduzem o nível exibido em campo, apontando, no entanto, a finalização como algo que necessita de ser trabalhado.



"Temos feito jogos de igual para igual com os adversários. Inclusive temos tido uma ligeira superioridade em relação a alguns. A nossa eficácia ofensiva é que não tem sido a melhor. Temos construído muitas ações de finalização, mas falta-nos a eficácia. Temos trabalhado muito para que isso não aconteça e esperemos que seja já amanhã (domingo)", disse o treinador em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Rio Ave.



Ricardo Soares lembrou os jogos com o Marítimo e com o Boavista como exemplo da boa prestação que considera que a sua equipa tem mostrado.



"Com o Marítimo fizemos um jogo sempre equilibrado. Na primeira parte temos quatro oportunidades para finalizar. Tivemos mais bola, mais oportunidades de golo, tivemos mais remates. O resultado desse jogo não corresponde à verdade. Assim como com o Boavista, no qual estávamos claramente por cima e depois sofremos golo", recordou o técnico.



Para o jogo com o Rio Ave, Ricardo Soares garantiu que o "objetivo é controlar e marcar forte a posição", sabendo, no entanto, as dificuldades que poderá encontrar.



"Vamos encontrar uma equipa com grande qualidade, que faz da posse de bola o seu jogo. Uma equipa com um jogo interior muito forte, mas nós queremos somar pontos. Queremos conquistar os três pontos e é para isso que temos trabalhado", afirmou ainda o técnico que se mostrou confiante: "A equipa está bem e queremos traduzir esse crescimento da equipa em pontos".



O Desportivo das Aves, que ocupa a última posição da tabela classificativa, com quatro pontos, recebe o Rio Ave, quinto, com 10, às 20h15 de domingo, em partida que será arbitrada por António Nobre, da associação de Leiria.