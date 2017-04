Rio Ave e Arouca abrem jornada escaldante

Mário Aleixo - RTP 21 Abr, 2017, 07:45 | 1.ª Liga

O Rio Ave, ainda com aspirações à Liga Europa, e o Arouca, com a permanência praticamente garantida, abrem a jornada do fimd e semana que decorre até segunda-feira.



Os vila-condenses distam cinco pontos do Marítimo, que ocupa o sexto lugar, posição que provavelmente dará acesso à fase preliminar da próxima edição da Liga Europa, pelo que, com 15 pontos ainda em disputa, têm a possibilidade de ultrapassar a equipa insular.



Nos verde e brancos Nelson Monte e Cássio estão fora do desafio por castigo.



Na antevisão da partida o treinador Luís Castro, a cinco jornadas do fim do campeonato, assegurou que o objetivo do grupo é o sexto lugar.



A realizar um campeonato abaixo do da época passada, na qual se apurou para a Liga Europa, o Arouca voltou nas últimas rondas a somar pontos e está praticamente livre da zona de descida, apresentando-se em Vila do Conde já sem a pressão de ter de vencer e com dois jogos consecutivos sem perder - empate em Paços de Ferreira e vitória na receção ao Feirense.



A equipa beirã apresenta-se na máxima força.



Na antevisão da partida o técnico Jorge Leitão pediu aos seus joagdores para assumirem o encontro e tentarem conquistar os três pontos da vitória.



A ronda será marcada pelo dérbi de sábado em Alvalade, entre Sporting e Benfica e prossegue até segunda-feira, dia em que se disputa o Moreirense-Desportivo de Chaves.