Rúben Amorim adverte que festa "já passou" e aponta a bater recordes no Sporting

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Estoril Praia, no sábado, o técnico lembrou ainda que os 'leões' ainda têm outros títulos para ganhar nesta época e, por isso, vai usar os próximos encontros para manter o ritmo elevado antes da final da Taça de Portugal.



"Acho que o recorde (do Sporting) são 27 vitórias, nós podemos fazer 28, podemos bater a melhor pontuação e, acima de tudo, se queremos vencer o próximo título (Taça de Portugal), precisamos de toda a gente com ritmo. Há muita coisa ainda para ganhar, (a festa do título) foi um dia especial, mas já passou", atirou Amorim, na Academia dos 'leões', em Alcochete.



Questionado sobre se a marca de 100 golos no campeonato é também um dos objetivos da equipa, que 'faturou' 92 vezes nas 32 jornadas já disputadas, o treinador reconheceu que "é muito difícil", mas não descartou mais esse recorde.



"Todos os objetivos que são possíveis, nós dizemos aos jogadores para ver se conseguimos fazer mais e melhor. Agora, o número de vitórias é importante, o número de pontos, porque é marcante num clube como o Sporting. E, acima de tudo, preparar o próximo troféu e a próxima época", apontou.



Os 'leões' visitam o Estoril Praia já com o título assegurado e vão utilizar um terceiro guarda-redes na temporada, uma vez que Adán "ainda está lesionado" e Franco Israel "foi operado e está de fora o resto da época", pelo que o jovem Diogo Pinto, de apenas 19 anos, "vai estrear-se para equipa principal do Sporting".



"É um peso grande, mas o contexto vai ajudar porque já fomos campeões e de certeza que todos os jogadores da equipa vão ajudar ao máximo o (Diogo) Pinto e todos sabem que ele está preparado para ajudar-nos a mantermo-nos sem sofrer golos", assegurou o treinador.



O Sporting visita o Estoril Praia no sábado, em partida da 33.ª jornada da I Liga de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).



A equipa orientada por Rúben Amorim entra em campo já com o título de campeã nacional assegurado, após vencer na última ronda o Portimonense, por 3-0, e beneficiar da derrota do Benfica, por 2-0, em Famalicão.



O Estoril Praia segue em 13.º lugar e ainda corre o risco de terminar no 16.º posto, posição que obriga a disputar um play-off pela manutenção com o terceiro classificado da II Liga, mas tem mais cinco pontos do que o Portimonense, que ocupa atualmente essa posição.