Rui Vitória chama João Félix para jogo com o Moreirense

Lusa Comentários 12 Mai, 2018, 22:00 / atualizado em 13 Mai, 2018, 08:13 | 1.ª Liga

João Félix, de 18 anos, tem representado a equipa B, mas hoje 'bisou' na vitória por 3-1 do Benfica sobre o Sporting no campeonato de juniores.



Em relação à jornada passada, na qual o Benfica visitou o Sporting, num encontro que terminou sem golos a adiou a decisão sobre o segundo classificado da liga, o técnico Rui Vitória deixou de fora André Almeida e Rafa, ambos lesionados.



Fora das opções do técnico continua, também por lesão, o médio croata Krovinovic.



O Benfica parte para a receção ao Moreirense, agendada para as 18:00 de domingo, na segunda posição com 78 pontos, em igualdade com o Sporting, mas em desvantagem no confronto direto com os 'leões'.



Para garantirem o segundo lugar os 'encarnados' têm de fazer um resultado melhor do que o do Sporting, que defronta o Marítimo, na Madeira, à mesma hora.



Rui Vitória garante estar já a preparar a nova época no Benfica



O treinador do Benfica, Rui Vitória, desfez hoje as dúvidas sobre o seu futuro no clube e garantiu estar já a trabalhar na próxima época com uma "grande ambição" de reconquistar o título na I Liga portuguesa de futebol.



Em declarações prestadas na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, para a 34.ª e última jornada do campeonato, o técnico 'encarnado' lembrou que tem mais dois anos de contrato. Por outro lado, assinalou os êxitos ao longo de três anos como a motivação necessária e reforçada para regressar aos títulos em 2018/19.



"Por que é que não haveria de ficar? Tenho contrato com o Benfica e ainda mais vontade do que quando entrei. Já tenho seis títulos, a contribuição para a valorização de jogadores, para o aparecimento de jovens portugueses no Benfica, o aumento das assistências no estádio. Se já na altura tinha ambição, agora que já provei o sabor a minha vontade é muito grande. Tenho mais dois anos e vamos à procura de ganhar", disse.



Rui Vitória foi confrontado com a designação "campeonato sujo" difundida pela conta da comunicação do Benfica na rede social Twitter. Embora não tenha alinhado pela mesma expressão, assinalou uma competição "cheia de peripécias" e que o futuro já está a ser preparado pela estrutura do clube.



"Este campeonato foi cheio de peripécias e difícil de ser jogado por toda a gente. Chegamos à última jornada e sentimos um sabor amargo, mas não vou tocar. Por ter ganhado quatro vezes, acredito que muita gente não queria que o Benfica ganhasse. Vamos à procura da próxima e já começámos esse trabalho. Há um trabalho a fazer-se para reconquistar o que já foi nosso", afirmou.



Se do futuro o treinador do Benfica não se coibiu de abordar, já sobre a I Liga que termina este domingo -- e que coroou o FC Porto como campeão - preferiu guardar o balanço para depois do encontro com o Moreirense, rejeitando discutir se esta época será um fracasso em caso de falhar o segundo lugar e o consequente acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



"Amanhã depois do jogo faremos o balanço do campeonato. Ainda falta uma jornada, queremos somar os três pontos e os adversários também. Aí sim poderemos analisar tudo o que ficou para trás. Já está a ser feita essa análise e o trabalho daqui para a frente", referiu o técnico, antecipando um Moreirense "rigoroso" e que "ainda não está livre da descida".



A terminar, o treinador dos 'encarnados' mostrou-se satisfeito pela despenalização do castigo de dois jogos que havia sido aplicado ao jovem central Rúben Dias, vincando os méritos do jogador ao longo da sua época de estreia na primeira equipa.



"O que mais me agrada é que o Rúben pode jogar. Estas questões de justiça, se tantos lances fossem analisados como o do Rúben, então não sei o que seria deste campeonato. É uma boa notícia, é um jovem de 20 anos que está a jogar numa das principais equipas, que tem as qualidades de um central e é meritório para ele jogar este último jogo", sentenciou.



O Benfica, segundo classificado, com 78 pontos, recebe este domingo, às 18:00, o Moreirense, 14.º, com 32, numa partida a ter lugar no Estádio da Luz.