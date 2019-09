Sá Pinto quer vencer em Setúbal para subir na classificação

Lusa Comentários 12 Set, 2019, 13:59 | 1.ª Liga

Os minhotos, que vêm de uma derrota caseira pesada diante do Benfica (4-0), na ronda anterior, e ocupam apenas a 13.ª posição, com quatro pontos, deslocam-se ao Bonfim para disputar um jogo que o técnico qualifica de "difícil".

"O Vitória ainda não ganhou para a Liga e ainda não fez golos, mas também é muito difícil que sofra, a não ser com o FC Porto [4-0], mas teve três empates sem golos sofridos", notou Ricardo Sá Pinto.

O treinador dos minhotos frisou que "é sempre difícil" jogar no reduto dos sadinos que, notou, também "precisam de ganhar".

"Mas estamos preparados e este jogo é muito importante para nós porque queremos subir na tabela. Esta primeira volta é difícil pelas diversas competições em que estamos inseridos, [mas] temos ainda 30 jogos pela frente e muitos pontos a conquistar", disse.

Ricardo Sá Pinto considerou que a paragem de quase duas semanas devido aos compromissos das seleções nacionais "foi um bom período para recuperar energia e treinar".

O Vitória de Setúbal, juntamente com o Belenenses, ainda não marcou qualquer golo esta época no campeonato, mas Sá Pinto deixou elogios à equipa sadina, notando que "pode marcar a qualquer altura".

"Tem bons jogadores, como o Guedes, o Khalid, Berto, Zequinha, o Éber Bessa, são jogadores rápidos, de qualidade, experientes, ainda não marcaram também porque não tiveram alguma felicidade. São também consistentes defensivamente, com o Semedo à frente da linha defensiva, o Manu e Sílvio são laterais experientes, tem um guarda-redes internacional [Makaridze], individualmente, tem jogadores com grande capacidade e para fazerem uma boa liga", disse.

Sá Pinto considerou ainda que a integração dos mais recentes reforços do Braga, o defesa central Wallace e o médio defensivo Agbo, "está a ser boa", mas só o primeiro será opção para o jogo de sexta-feira.

Questionado sobre a troca de três treinadores à passagem da quarta jornada (no Sporting, Belenenses e Paços de Ferreira), o técnico disse discordar das opções dos dirigentes.

"Não concordo, não acho normal, cada um sabe da sua casa e do seu clube, mas não se conseguem objetivos à quarta jornada, nem para o bem, nem para o mal, por isso acho prematuro", afirmou.

Tiago Sá, Tormena, Raul Silva e Wilson Eduardo são os lesionados do plantel `arsenalista` e não podem ser opção para Ricardo Sá Pinto.

Sporting de Braga, 13.º classificado, com quatro pontos, e Vitória de Setúbal, 16.º, com três, defrontam-se a partir das 20:30 de sexta-feira, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.