Santa Clara antevê deslocação difícil a Tondela

"Vai ser uma deslocação difícil. O Tondela mudou de treinador e mudaram muitos jogadores, mas é uma equipa que tentou implementar em todos os jogos um modelo de jogo muito claro, com um padrão bastante definido. Gostam de jogar, procuram sair na primeira fase de construção e têm jogadores muito rápidos na frente", assinalou João Henriques, em conferência de imprensa.



O treinador dos insulares mostrou-se ainda "surpreendido" pelo arranque do Tondela, mas garantiu que o Santa Clara está "preparado" para "trazer pontos" para os Açores.



"Foi uma equipa que surpreendeu pela positiva. Ninguém contaria que o Tondela entrasse no campeonato com quatro pontos e a exibir-se da forma como se exibiu. Por isso, antevemos um jogo complicado, mas estamos preparados para irmos a Tondela trazer pontos", afirmou o técnico, prevendo "um jogo equilibrado e bem disputado entre duas equipas que vão tentar jogar um futebol positivo".



Para conseguir a segunda vitória do campeonato (a primeira foi em Paços de Ferreira por 1-0), o treinador dos açorianos defendeu que a sua equipa terá de melhorar no capítulo da finalização.



"A finalização tem sido uma das nossas lacunas, principalmente nos jogos em casa. Criámos muitas oportunidades e não conseguimos concretizar nenhuma. Queremos continuar a criá-las, porque é uma das fases do jogo mais difíceis de construir, mas desejamos ter mais critério na finalização. Não tenho dúvidas que é uma fase que se ultrapassa naturalmente com trabalho continuo diário na procura da perfeição no momento da finalização", afirmou.



A poucos dias do fecho do ‘mercado’, João Henriques disse estar "preparado para qualquer surpresa".



"Até ao mercado fechar, estamos sempre abertos e preparados para qualquer surpresa. Com o passar das horas, a probabilidade de haver entrada e saídas de jogadores diminuiu, mas estamos satisfeitos com o que temos. Os jogadores que temos dão-nos garantias para fazermos uma boa época", apontou.



Santa Clara, 10.º classificado, e Tondela, oitavo, ambos com quatro pontos, vão medir forças no domingo, às 15:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.