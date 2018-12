Santa Clara quer inverter tradição e ganhar em Moreira de Cónegos

Lusa Comentários 08 Dez, 2018, 15:46 | 1.ª Liga

"O Santa Clara nos jogos realizados com o Moreirense não tem sido muito feliz, mas preparámo-nos esta semana afincadamente para inverter a tradição e este ciclo menos positivo que tivemos, até porque também mudámos de mês e o mês de Novembro foi negativo, não somámos qualquer ponto", afirmou João Henriques na conferência de imprensa no Estádio de São Miguel.



Na antevisão ao jogo com o Moreirense, o técnico dos 'encarnados' de Ponta Delgada disse esperar a vitória "perante um adversário" que soma mais dois pontos do que a sua equipa.



"Sabemos de antemão que, aconteça o que acontecer em Moreira de Cónegos, que só há uma equipa que nos pode ultrapassar na tabela classificativa. Temos muito a ganhar e pouco a perder, até porque estamos numa posição da tabela que ainda nos dá algum conforto, mas, já que não conseguimos amealhar aquilo que queríamos em casa contra o Belenenses, vamos ter de ir buscar esses pontos fora num campo difícil", sublinhou.



Questionado acerca deste ciclo menos positivo de resultados em que a equipa poderá ficar psicologicamente afetada, João Henriques desvaloriza reconhecendo que uma vitória vai trazer mais confiança à equipa: "A equipa está preparada. Nós sabíamos que quando estávamos a ganhar que estas situações podem acontecer a qualquer uma das equipas. Temos oito equipas atrás de nós com espirais muito piores do que nós. Queremos quebrar isso rapidamente, até para dar confiança novamente à equipa."



João Henriques prevê um mês de Dezembro "difícil", altura em que a equipa recebe o FC Porto, em 15 de Dezembro, por isso quer aproveitar todas as oportunidades para amealhar pontos.



O técnico do Santa Clara não vai poder contar com o castigado Fábio Cardoso nem com os lesionados Alfredo Stephens, Thiago Santana, Pineda e João Lucas.



O Moreirense, oitavo classificado com 16 pontos, recebe no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pelas 16:00 de domingo, o Santa Clara, 10.º com 14 pontos.