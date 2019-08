SC Braga-Benfica aquece jornada do fim de semana

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2019, 09:57 / atualizado em 28 Ago, 2019, 09:58 | 1.ª Liga

Após o desaire com o FC Porto (2-0), a primeira de sempre do técnico Bruno Lage no campeonato, o Benfica desloca-se no domingo ao Minho para defrontar o Sporting de Braga, que, quinta-feira, tem uma deslocação complicada a Moscovo, para defrontar o Spartak, no "play-off" da Liga Europa.



Nesse mesmo dia, o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães, também vindo de jogo europeu, enquanto, no sábado, o Sporting defende o comando da prova com o motivado Rio Ave, treinado por Carlos Carvalhal, que já passou pelo banco de suplentes dos "leões".



Em igualdade no topo com o clube de Alvalade, com sete pontos (os "leões" têm vantagem por terem mais golos marcados), o Famalicão desloca-se ao campo do Desportivo das Aves, equipa com orgulho ferido devido à goleada (5-1) sofrida na última ronda, na casa do Rio Ave.



O Sporting de Braga-Benfica, jogo que fecha a ronda, acaba por ser o 'cabeça de cartaz' da quarta jornada, com os 'encarnados' a tentaram regressar aos triunfos, para esquecer o desaire com o FC Porto.



Além da derrota, os encarnados perderam ainda Chiquinho, que só deve regressar aos relvados no próximo ano, num grupo de indisponíveis em que ainda está Gabriel, um dos imprescindíveis de Lage.



Depois do triunfo (3-1) e da boa exibição em Portimão, o Sporting promete ter tarefa complicada perante o Rio Ave, no primeiro jogo após a saída do goleador Bas Dost, que rumou ao Eintracht Frankfurt.



O técnico holandês Marcel Keizer tem praticamente todo o plantel disponível (apenas Ristosvki e Jovane estão limitados) e deverá dar novamente a titularidade ao argentino Vietto, que deu nas vistas perante o Portimonense.



O FC Porto, que aparece agora a respirar melhor depois da importante vitória na Luz, recebe o Vitória de Guimarães, que ainda procura o primeiro triunfo nesta edição da I Liga.



A ronda arranca na sexta-feira, com o Moreirense a receber o Portimonense e o Belenenses SAD, que ainda procura a primeira vitória e o primeiro golo, a defrontar o Boavista, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Programa da quarta jornada:



- Sexta-feira, 30 ago:



Moreirense -- Portimonense, 19h00



Belenenses SAD -- Boavista, 21h15



- Sábado, 31 ago:



Paços de Ferreira -- Marítimo, 16h30



Desportivo das Aves -- Famalicão, 16h30



Sporting - Rio Ave, 19h00



Gil Vicente - Vitória de Setúbal, 21h30



- Domingo, 1 set:



Tondela - Santa Clara, 16h00



FC Porto - Vitória de Guimarães, 18h30





Sporting de Braga -- Benfica, 21h00