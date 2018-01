Sp. Braga contra "tirania" no desporto português

Mário Aleixo - RTP 23 Jan, 2018, 07:58 / atualizado em 23 Jan, 2018, 07:58 | 1.ª Liga

No discurso efetuado no Theatro Circo, em Braga, onde decorreu a Gala Legião de Ouro, comemorativa do 97º aniversário do clube, António Salvador apelou ao apoio dos adeptos e prometeu que "não se desviará de uma única batalha".



"Enfrentaremos quem tivermos de enfrentar para que o desporto português deixe de viver na tirania que o sufoca há décadas", disse.



Numa referência implícita ao G15, elogiou a "coragem de um grupo alargado de clubes" que estão "a exigir uma mudança estrutural no futebol português para que nada seja como dantes" e para que se deixe "de prestar vassalagem a uma elite" de forma "a competir em condições mais justas e equilibradas".



Para Salvador, esta luta é "não apenas inevitável, mas essencial para o equilíbrio e o aumento da competitividade e também para a valorização do futebol português".



No plano desportivo o líder do clube minhoto não abandonou a ideia de um dia ver o Sp. Braga ser campeão nacional de futebol.



António Salvador sabe que esta época já será difícil concretizar esse objetivo mas voltou a encorajar as pessoas do clube (jogadores, treinadores, dirigentes) a desafiarem o impossível, numa alusão à conquista do título.





Lista completa dos premiados:

O líder minhoto revelou ainda que a cidade desportiva do Sp. Braga vai ser alargada com mais dois campos de futebol."A cidade desportiva vai continuar a crescer ao ritmo a que o clube a obrigar e, por isso, anuncio que já negociamos a aquisição de terrenos que nos permitam alargar o centro de formação da cidade desportiva, dotando-o de mais dois campos de futebol para responder à enorme procura que as nossas escolas têm tido", afirmou.Atleta Amador do Ano - Bruno Torres (futebol de praia)Jovem Atleta do Ano - Trincão (futebol)Atleta Revelação do Ano - Mariana Machado (atletismo)Gverreiro Cidade Desportiva - Pedro Neto (futebol)Funcionário do Ano - Cláudio CoutoParceiro do Ano - SabsegPrémio Fidelização - Corporate GestifuteGverreiro Solidário - Bombeiros de PortugalDirigente do Ano - Hugo Vieira (formação)Prémio Carreira - Mário JorgeAtleta do Ano - André Machado (futsal)Futebolista do Ano - Vukcevic (futebol)Treinador do Ano - Paulo Tavares (futsal)Gverreiro de Ouro e Mérito - Ricardo RioGverreiro de Honra - D. Jorge Ortiga.