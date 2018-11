Sporting acompanha processo de Alcochete com interesse devido, diz Rogério Alves

RTP Comentários 14 Nov, 2018, 23:59 | 1.ª Liga

Numa entrevista à RTP, o presidente da Assembleia-Geral do Sporting repassou todos os temas que dizem respeito ao clube de Alvalade.







Com as agulhas mediáticas viradas para os Leões, devido ao processo à invasão à Academia de Alcochete, Rogério Alves comentou a detenção de Bruno de Carvalho, a AG marcada para dezembro, o poder das claques sobre os clubes e os objetivos da nova presidência.





O jurista garantiu que o Sporting está a seguir com o interesse devido todo o aparato mediático no tribunal do Barreiro e que os Leões estarão preparados para atuar se for pedida a intervenção do clube.





Relembrando os últimos meses conturbados, Rogério Alves admitiu que o Sporting ainda vive períodos de trauma mas tenta renascer, criticando toda exposição mediática negativa que dá aso à apologia da tragédia a muitos sportinguistas.





"Temos de proteger o Sporting contra o sistemático apelo da comunicação", declarou.





Sobre a medida de coação que Bruno de Carvalho vai conhecer esta quinta-feira, o jurista revelou não ficar surpreendido se o antigo presidente do Sporting ficar em prisão preventiva, realçando que esse facto não antecipa qualquer julgamento.

Assembleia-Geral em dezembro





Questionado sobre se Bruno de Carvalho será expulso na AG de 15 de dezembro, Rogério Alves explicou que tal não está em cima da mesa e que apenas será decidido se a suspensão do antigo presidente do Sporting se vai manter.

O presidente da Mesa da Assebleia-Geral falou também da assembleia que vai ter lugar a 30 de novembro e que vai apresentar ao escrutínio dos sócios os documentos relativos às finanças do clube de Alvalade.





E sobre a AG de dia 15 voltou a garantir: "Bruno de Carvalho não pode ser expulso na AG, a questão é saber se mantém ou não a suspensão".





Rogério Alves falou também de um empréstimo obrigacionista e declarou ter esperança no futuro, criticando a exposição negativa permanente que o clube tem e que pode dar instabilidade nas negociações com as instituições financeiras.

"Deve-se corrigir o que está mal"





Instado a falar sobre as claques em Portugal, Rogério Alves foi perentório. Todas as coisas na vida "têm a sua face menos agradável" e após a apreensão de droga, no último domingo, no seio da Juventude Leonina, o jurista não deixou dúvidas.





"Este tipo de incidentes devem ser prevenidos e reprimidos. Devem ser punidos e as autoridades devem tomar medidas. Deve-se corrigir o que está mal com as claques".





Questionado sobre a ligação de alguns membros de claques a movimentos neo-nazis e de extrema direita e se a justiça não atua sobre estes casos, Rogério Alves diz que o problema em Portugal não se prende com a legislação mas sim com a falta de aplicação de normas.

Objetivos da nova presidência





Com poucos meses de presidência, Rogério Alves explicou quais são os grandes objetivos de Frederico Varandas enquanto for líder do clube de Alvalade.





"Frederico Varandas tem como prioridades resolver os problemas fundamentais do futebol, resolver os problemas fundamentais da litigância (rescisões), empenhar-se no empréstimo obrigacionista e tratar de outros assuntos".





Rogério Alves disse não ter ficado surpreendido com o despedimento de José Peseiro e pede tempo para que Marcel Keizer possa aplicar os seus métodos para ter sucesso no Sporting.







"Estou solidário com a decisão do presidente. Quero que Keizer tenha sucesso no Sporting".





Rogério Alves falou também da possibilidade de o Sporting poder ser campeão. Sem colocar os Leões no pelotão, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral acredita que, sem a apologia da tragédia, a equipa leonina "pode prevalecer e almejar lutar pelo título"