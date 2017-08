Sporting com teste mais difícil do que Benfica e FC Porto

Mário Aleixo - RTP 18 Ago, 2017, 10:03 / atualizado em 18 Ago, 2017, 10:03 | 1.ª Liga

Os três “grandes” procuram recompor-se dos sustos que sofreram na ronda anterior, na qual venceram todos por tangencial 1-0, com a agravante no caso do Sporting e do Benfica de os golos terem sido marcados aos 86 e 90+2 minutos, respetivamente.

Sporting procura a tranquilidade

A equipa treinada por Jorge Jesus ainda está em fase de construção, tendo alinhado com uma média de cinco reforços nos três jogos oficiais, mas os vimaranenses também se viram na contingência de encontrar substitutos para Marega e Hernâni, os dois melhores marcadores na época passada.

Benfica a contas com lesões

No mesmo dia, o tetracampeão Benfica, em busca de um inédito quinto título consecutivo, proeza apenas cometida uma vez no futebol português, pelo FC Porto, entre 1995 e 1999, recebe o Belenenses, que saiu goleado nas últimas três deslocações ao Estádio da Luz.



O Benfica tem revelado algumas debilidades defensivas, em consequência das transferências de Ederson, Lindelof e Nélson Semedo, mas ganhou ainda mais poder de fogo com a entrada do avançado suíço Seferovic, que marcou em todos os três jogos dos encarnados.



O treinador Rui Vitória volta a debater-se com os mesmos problemas que o têm acompanhado nas últimas duas temporadas, as lesões de jogadores influentes, que agora afetam Júlio César, Grimaldo, André Horta, Zivkovic e Mitroglou, tendo ainda Samaris suspenso por um jogo.

FC Porto com bom arranque



No FC Porto, em contrapartida, a única baixa de vulto é o avançado Soares -- outras das figuras de proa do Guimarães durante parte da temporada anterior -, para a receção de domingo ao Moreirense, que ainda não perdeu, mas também não ganhou, tendo averbado dois empates.



Depois de ter goleado em casa o Estoril-Praia, por 4-0, a equipa treinada por Sérgio Conceição sofreu para se impor por 1-0 ao Tondela, ainda assim suficiente para assumir o topo da classificação, em igualdade pontual com os dois outros candidatos ao título e o Rio Ave.

Rio Ave e os outros



Os vilacondenses, a única equipa, além dos três “grandes”, a contar por vitórias os dois encontros disputados na prova, têm boas condições para se manterem no topo da classificação, abrindo a jornada esta sexta-feira, ao receberem o recém-promovido Portimonense.



No polo oposto, Boavista e Desportivo de Chaves perseguem o primeiro triunfo, nos estádios do Marítimo e do Vitória de Setúbal, enquanto o Sp. Braga tenta entrar nos lugares europeus com uma vitória sobre o Desportivo das Aves, que não integrava o escalão principal há 10 anos.

Programa da terceira jornada:- Sexta-feira, 18 ago

Rio Ave - Portimonense, 20h30

- Sábado, 19 ago:



Tondela - Estoril-Praia, 16h00



Vitória de Guimarães - Sporting, 18h15



Benfica - Belenenses, 20h30

- Domingo, 20 ago:

Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 16h00



FC Porto - Moreirense, 18h00



Desportivo das Aves - Sporting de Braga. 20h00



Marítimo - Boavista, 20h15

- Segunda-feira, 21 ago:

Feirense - Paços de Ferreira, 20h00