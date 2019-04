Sporting de Braga e Benfica defrontam-se a 28 de abril

Lusa Comentários 16 Abr, 2019, 18:31 | 1.ª Liga

A visita dos atuais líderes do campeonato aos bracarenses, quartos, está marcada para as 17h30 de 28 de abril, numa ronda que abre dois dias antes do FC Porto, segundo, em igualdade pontual com os 'encarnados', visitar o Rio Ave, às 20h30.



O Sporting, terceiro posicionado, recebe o Vitória de Guimarães, no sábado, 27 de abril, às 18:00.



Programa da 31.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 abr:

Rio Ave - FC Porto, 20h30

- Sábado, 27 abr:

Santa Clara - Vitória de Setúbal, 14:30 (15h30 em Portugal continental)

Portimonense - Feirense, 15h30

Sporting - Vitória de Guimarães, 18h00

Desportivo das Aves - Belenenses, 20h30

- Domingo, 28 abr:

Marítimo - Tondela, 15h00

Desportivo de Chaves - Nacional, 15h00

Sporting de Braga - Benfica, 17h30

Boavista - Moreirense, 20h00