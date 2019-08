Sporting procura primeira vitória na I Liga frente ao SC Braga

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Ago, 2019, 08:51 / atualizado em 18 Ago, 2019, 09:10 | 1.ª Liga

Depois do empate 1-1 na visita ao Marítimo, o Sporting estreia-se ante os seus adeptos frente à equipa agora treinada por um seu antigo ídolo, Sá Pinto, que começou com triunfo sobre o Moreirense, por 3-1.





A equipa leonina tem três jogadores lesionados: Ristovski, Battaglia e Jovane.





O holandês Bas Dost que está a caminho do Eintracht de Frankfurt já não entra nas contas do téncico leonino para o jogo deste domingo à noite.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos "leões", Marcel Keizer, só pensa em ganhar ao Sp. Braga e assgurou que a equipa está cada vez melhor.













Do lado dos bracarenses só Raul Silva está lesionado.





No lançamento da partida o técnico Sá Pinto lamntou a sobrecarga de jogo e admitiu que a equipa está na linha daquilo que pretende.















O jogo tem o início marcado para as 21h00, no Estádio de Alvalade.



Outros jogos



O Boavista também persegue os seis pontos, numa deslocação tradicionalmente muito difícil para os "axadrezados", ao terreno do Vitória de Guimarães, que se estreia no campeonato depois de ter sido adiado o seu jogo ronda inaugural devido a problemas estruturais numa bancada do estádio do Rio Ave.Paços de Ferreira e Santa Clara jogam entre si em busca dos primeiros pontos, tal com o Desportivo das Aves, que recebe o Marítimo.No sábado, o Benfica venceu por 2-0 na visita ao Belenenses SAD e manteve-se no topo da classificação, enquanto o FC Porto averbou a primeira vitória, ao golear o Vitória de Setúbal, por 4-0, após a entrada em falso com desaire 2-1 em Barcelos. ‘Águias’ e ‘dragões’ jogam na Luz na próxima jornada.