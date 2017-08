Sporting procura segunda vitória no campeonato

Mário Aleixo - RTP 11 Ago, 2017, 09:28 / atualizado em 11 Ago, 2017, 09:28 | 1.ª Liga

O jogo acontecerá quatro dias antes da equipa leonina disputar a primeira mão do "play-off" da Liga dos Campeões.



Depois do triunfo em casa do Desportivo das Aves (2-0) na estreia, os "leões" estreiam-se em Alvalade esta temporada, frente ao Vitória de Setúbal, que empatou na receção ao Moreirense (1-1) na primeira ronda.



Para o encontro de hoje, Jorge Jesus ainda não conta com o lateral Ristovski, último reforço, assim como com o avançado Alan Ruiz, ainda de fora das escolhas depois de ter falhado a visita à Vila das Aves por problemas físicos.



O treinador da equipa verde e branca, Jorge Jesus, espera começar este campeonato em casa, a ganhar.





A última vitória do Vitória de Setúbal em Alvalade data da temporada 2010/11, tendo desde então o Sporting conseguido seis triunfos consecutivos, com 19-1 no saldo dos golos.A equipa sadina apresenta-se com uma baixa, Vasco Fernandes, cumpre castigo.O técnico dos setubalenses, José Couceiro, admite o favoritismo do Sporting mas quer discutir o resultado.O encontro entre "leões" e sadinos está marcado para as 20h30 e terá arbitragem de Bruno Paixão.Na próxima terça-feira, o Sporting recebe o Steaua de Bucareste, na primeira mão do "play-off" da Liga dos Campeões.Sporting - Vitória de Setúbal, 20h30Moreirense - Feirense, 16h00Belenenses - Marítimo, 18h15Boavista - Rio Ave, 20h30Paços de Ferreira - Desportivo das Aves, 16h00Sporting de Braga - Portimonense, 18h00Tondela - FC Porto, 20h15Estoril-Praia - Vitória de Guimarães, 19h00Desportivo de Chaves - Benfica, 21h00