Sporting quer vencer o Braga e dedicar o triunfo ao técnico Jorge Jesus

O treinador adjunto esteve hoje presente na sala de imprensa da Academia em Alcochete para fazer a antevisão da deslocação a Braga, no lugar o técnico Jorge Jesus, que perdeu o seu pai, Virgolino Jesus, na sexta-feira.

"Quando se perde um ente querido é sempre um momento de dor, mas o Jorge vai voltar com dedicação e paixão e, de certeza, que os jogadores vão estar com ele. Vamos tentar dar-lhe essa vitória, que ele merece", afirmou Raul José em conferencia de imprensa, em referência à morte, na sexta-feira, do pai de Jorge Jesus, Virgolino de Jesus.

Raul José disse ainda que no Sporting a vitória é "sempre importante".

"Este é um momento do Jorge, estamos com ele, mas o Sporting terá que ir para Braga para vencer, contar com o apoio dos adeptos e, com eles, vamos fazer quatro jogos de qualidade nesta ponta final de campeonato", frisou.

Sobre o Sporting de Braga, Raul José considerou que a equipa minhota "tem jogadores de grande qualidade e em casa tem sempre muito poder".

"Já o demonstrou diante dos grandes e é difícil impor o nosso jogo. Temos que ser um Sporting forte para vencer o Braga", salientou.

Apesar da mudança no comando técnico dos bracarenses, com Abel Ferreira a substituir Jorge Simão, o treinador adjunto dos `leões` não espera muitas mudanças no adversário.

"Penso que não irá mudar assim tanto. É um jogo difícil, o Braga é sempre uma equipa forte. Nos sete jogos anteriores não tinha perdido, até chegar a Paços de Ferreira. Vai ser um jogo difícil, mas vamos para ganhar, como sempre", defendeu.

Para os últimos jogos no campeonato, o treinador adjunto garantiu que o objetivo da equipa é conseguir fazer 12 pontos e acabar esta última fase do campeonato com 14 jogos sem conhecer o sabor da derrota.

O jogo entre o Sporting de Braga, quinto classificado no campeonato, com 51 pontos, e o Sporting, terceiro, com 64 pontos, está agendado para domingo, pelas 18:00, no estádio Municipal de Braga, numa partida que será dirigida por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

